柯文哲7000萬交保 妹妹柯美蘭聞訊沉重說「心懸未定」

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
柯文哲的妹妹柯美蘭聞訊，語氣相當沈重，她直言：上次交保後，高院又打回，這樣的訊息對我來說，心還是懸在那邊。圖／本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，今裁定柯文哲7000萬元交保，柯文哲的妹妹柯美蘭聞訊後，語氣相當沈重，她透露，沒有特殊或欣喜的感覺，因為還不知道最後真正的結果，「上次交保後，高院又打回，這樣的訊息對我來說，心還是懸在那邊，只能靜靜等待最後結果。」

柯美蘭今天人在新竹，聽見柯文哲7000萬交保，她的語氣不見欣喜，反而相當沈重，對於柯文哲這次交保，她緩緩地說，「上次交保後，又遭到高院打回，這次高院是否會再次打回？沒有人知道。」

她透露，這樣的訊息對她來說，「心還是懸在那邊」，因為過往高等法院與北檢一直同心協力。她常覺得國家很破敗，雖然在司法院中仍有善良正直的法官，但也有一大票想要升官的人，這是她對於司法體系的看法。

柯美蘭說，她今天對此沒有特殊或欣喜的感覺，因為還不知道最後真正的結果。上次讓哥哥交保後，但結果如何？她嘆了一口氣表示，國家怎麼會強壯？這個國家失信於人民太多了，她現在並沒有任何喜悅或悲傷的感覺，只能靜靜等待最後結果。對於7000萬交保金，她也透露，了解哥哥並無足額資金，因此近期將前往銀行轉帳，協助相關費用。

