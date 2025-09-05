北院今裁定柯文哲7千萬交保 周榆修：賴清德怕了

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨秘書長周榆修。圖／聯合報資料照片
民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案羈押已滿周年，北院今裁定柯以7000萬交保。民眾黨秘書長周榆修說，終於等到這一天，可看出在柯案子上，他認為是賴清德怕了，總算看到北院不顧外界干擾。至於交保金額，周坦言是籌錢是一大挑戰，柯文哲太太陳佩琪正在傷腦筋。

台北地方法院今裁定柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控。周榆修今中午接受網路節目專訪，一聽到柯以7000萬交保，周說「終於等到這一天」，也可以看出在柯案上賴清德怕了，賴清德應了解權力來源是人民，而不是自己獨斷。

至於交保金額，周榆修說，沒有高於去年，辛苦北院的法官，並呼籲要給各個法院獨立審判空間，高院是高院的事，地院是地院的事。地院法官壓力一定也不小，搞不好上頭說要加1千萬、2千萬，給柯文哲穿小鞋，說是重大犯罪必須加多少才能出來，雖然從數字上看，某些程度上是北院的態度，總算看到北院不顧外界干擾，但是北檢會不會抗告，他不抱任何期待。

「賴清德當今聖上真的是怕了啦」，周榆修說，他正告賴清德，「說你怕了，你就怕了不然呢？」另外，針對柯文哲保釋金7000萬，他認為對陳佩琪來說是傷腦筋的，雖然之前保釋金有退還，但7000萬要籌沒那麼簡單，這麼多錢是個壓力，籌錢是一大挑戰。

柯文哲 賴清德 民眾黨

