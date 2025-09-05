柯文哲交保 徐巧芯、羅廷瑋：跟民眾黨一起等很久了

民眾黨前主席柯文哲因涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲7000萬元交保。國民黨立委徐巧芯、羅廷瑋等今均持正向態度，徐說她跟民眾黨的在野夥伴等很多了；羅說，盼找回久違的平靜。

對於柯文哲交保，徐巧芯表示，「柯文哲前市長終於可以交保了！雖然我不是民眾黨，但跟著民眾黨的在野夥伴等待這一天也很久了。想到佩琪醫師終於能夠與先生團圓，我就覺得很感動，這一陣子大家都辛苦了，一切平安、一切平安。」

羅廷瑋說，「柯文哲總算可以回家了。對當事人、家人與支持者而言，這段時間的壓力與煎熬，都是無可迴避的真實考驗。接下來，就先讓柯P與佩琪醫師好好休養，與家人總算團圓，也盼能在陪伴中找回久違的平靜。」