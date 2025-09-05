柯文哲交保 徐巧芯、羅廷瑋：跟民眾黨一起等很久了
民眾黨前主席柯文哲因涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲7000萬元交保。國民黨立委徐巧芯、羅廷瑋等今均持正向態度，徐說她跟民眾黨的在野夥伴等很多了；羅說，盼找回久違的平靜。
對於柯文哲交保，徐巧芯表示，「柯文哲前市長終於可以交保了！雖然我不是民眾黨，但跟著民眾黨的在野夥伴等待這一天也很久了。想到佩琪醫師終於能夠與先生團圓，我就覺得很感動，這一陣子大家都辛苦了，一切平安、一切平安。」
羅廷瑋說，「柯文哲總算可以回家了。對當事人、家人與支持者而言，這段時間的壓力與煎熬，都是無可迴避的真實考驗。接下來，就先讓柯P與佩琪醫師好好休養，與家人總算團圓，也盼能在陪伴中找回久違的平靜。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言