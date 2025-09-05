快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

柯文哲7千萬交保 民進黨：尊重司法 毋枉毋縱

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲7000萬元交保。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲7000萬元交保。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲7000萬元交保。民進黨表示，對於各項司法案件一貫的態度就是，尊重司法調查，毋枉毋縱，也呼籲當事人誠實面對司法。

柯文哲與應曉薇涉京華城案遭羈押禁見已一年，台北地方法院昨提解柯、應評估是否延押。柯文哲說，台灣民主化30年竟還有「冤獄」， 有一天要推行一個制度，讓所有考上司法官的人去監獄關一周看看。

柯文哲妻子陳佩琪昨在囚車押解柯到院時，抓著鐵網哭泣，癱坐喊「他犯了什麼罪？」後進法庭旁聽，柯法庭內說到激動處她也落淚。柯講羈押心路歷程時哽咽、啜泣、拭淚。他說，坐牢可以放風、進工場、打飯，就跟當兵一樣，禁見不能放風，要被關在三坪房間內，門上鐵窗只有點名才打開，只剩送飯口，要趴下來才能看到走廊小角落，窗外有樹木雜草，但陽光照不進來。

柯文哲

延伸閱讀

喊救出阿北最重要 黃國昌憂：高額交保金柯文哲不接受

柯文哲7千萬交保 李國璋稱遲來的正義：社會已付出代價

法官裁定柯文哲7千萬交保 林智群分析可能原因：檢察官一定會抗告

柯文哲7千萬交保 柯媽聞訊哽咽：腳不方便沒辦法去看他

相關新聞

「橘子」許芷瑜沒到案…柯文哲交保恐串證？法院：還不知能否抓到人

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲700...

柯文哲交保電子監控過中秋！法院裁定理由曝：重要證人已詰問畢

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲700...

柯文哲7千萬交保 北檢：將研擬是否抗告

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地方法院今裁定柯文哲7000萬交保，應曉...

喊救出阿北最重要 黃國昌憂：高額交保金柯文哲不接受

台北地院審理京華城弊案，合議庭今裁定民眾黨前主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇分別以7000萬、3000萬元交保。民眾黨...

柯文哲7000萬交保 妹妹柯美蘭聞訊沉重說「心懸未定」

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，今裁定柯文哲7000萬元交保，柯文哲的妹妹柯...

柯文哲可回家了！法院裁定7000萬交保 應曉薇3000萬

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲700...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。