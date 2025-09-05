喊救出阿北最重要 黃國昌憂：高額交保金柯文哲不接受

快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌表示，他擔心柯主席不會接受法院要求如此高的交保金額。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌表示，他擔心柯主席不會接受法院要求如此高的交保金額。圖／聯合報系資料照

台北地院審理京華城弊案，合議庭今裁定民眾黨前主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇分別以7000萬、3000萬元交保。民眾黨主席黃國昌表示，他擔心柯主席不會接受法院要求如此高的交保金額，「無論如何先救出主席最重要，希望柯P能點頭接受。」

柯文哲、應曉薇羈押期限將於10月1日屆滿，合議庭今裁定柯文哲7000萬、應曉薇3000萬元交保，限制住居與出境、出海8個月，並施以電子腳環科技監控。

黃國昌稍早在臉書發文表示，歷經了一年莫名其妙的關押，北院終於裁定柯文哲得提出7000萬元現金交保，「這麼大的數字，即便對一個醫師家庭，仍是難以承受的沈重負擔。」

黃國昌指出，他更擔心的是，柯不會願意接受法院要求如此高的交保金額，因為面對這個惡意的政治追殺，如此高的金額毫無道理。特別是歷經了半年多的法庭審理，檢方根本提不出像樣的證據。但對他們而言，無論如何先救出主席最重要，「希望柯P能點頭接受。」

柯文哲 黃國昌

