柯文哲7千萬交保 李國璋稱遲來的正義：社會已付出代價

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲7000萬交保。民眾黨新竹黨部前主委、市議員李國璋表示，這是遲來的正義，相信柯主席現在最想做的事，就是安靜地和家人團聚。

民眾黨新竹黨部前主委、市議員李國璋表示，遲來的正義還是正義，必須對此表達肯定，但是這一年來檢方始終沒有突破性的進展，如果依現在法官裁定交保的意旨來看，事實上這交保動作只怕應該在幾個月前都可以批准，「我們不願意去臆測這是政治力、執政黨介入，只怕難讓所有人都接受」。

李國璋說，或許可以視為執政黨釋出的善意，但無端羈押一整年，不僅耗盡了民眾對司法及政黨間的互信基礎，也重創司法公信力，雖然遲來的正義仍是正義，但社會已經付出了沉重代價。

至於柯文哲是否回來新竹與柯媽團聚，李國璋表示並未獲悉消息，不過相信柯主席現在最想做的事，就是安靜地和家人團聚。

柯文哲與應曉薇涉京華城案遭羈押禁見已一年，台北地方法院昨提解柯、應評估是否延押。柯文哲說，台灣民主化30年竟還有「冤獄」， 有一天要推行一個制度，讓所有考上司法官的人去監獄關一周看看。

柯講羈押心路歷程時哽咽、啜泣、拭淚。他說，坐牢可以放風、進工場、打飯，就跟當兵一樣，禁見不能放風，要被關在三坪房間內，門上鐵窗只有點名才打開，只剩送飯口，要趴下來才能看到走廊小角落，窗外有樹木雜草，但陽光照不進來。

柯文哲說，已被押一年了，不管是他、陳佩琪、三個子女、李文宗、李文娟，甚至他的助理都被抄家，全部都被搜索過，連銀行保險箱都被查，是否有虛擬貨幣冷錢包，結果到底查到什麼？