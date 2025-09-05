快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

柯文哲7千萬交保 李國璋稱遲來的正義：社會已付出代價

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被押近1年，台北地院今裁定7000萬元交保，限制住居、出境、出海，並施以電子監控。圖／報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被押近1年，台北地院今裁定7000萬元交保，限制住居、出境、出海，並施以電子監控。圖／報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲7000萬交保。民眾黨新竹黨部前主委、市議員李國璋表示，這是遲來的正義，相信柯主席現在最想做的事，就是安靜地和家人團聚。

民眾黨新竹黨部前主委、市議員李國璋表示，遲來的正義還是正義，必須對此表達肯定，但是這一年來檢方始終沒有突破性的進展，如果依現在法官裁定交保的意旨來看，事實上這交保動作只怕應該在幾個月前都可以批准，「我們不願意去臆測這是政治力、執政黨介入，只怕難讓所有人都接受」。

李國璋說，或許可以視為執政黨釋出的善意，但無端羈押一整年，不僅耗盡了民眾對司法及政黨間的互信基礎，也重創司法公信力，雖然遲來的正義仍是正義，但社會已經付出了沉重代價。

至於柯文哲是否回來新竹與柯媽團聚，李國璋表示並未獲悉消息，不過相信柯主席現在最想做的事，就是安靜地和家人團聚。

柯文哲與應曉薇涉京華城案遭羈押禁見已一年，台北地方法院昨提解柯、應評估是否延押。柯文哲說，台灣民主化30年竟還有「冤獄」， 有一天要推行一個制度，讓所有考上司法官的人去監獄關一周看看。

柯講羈押心路歷程時哽咽、啜泣、拭淚。他說，坐牢可以放風、進工場、打飯，就跟當兵一樣，禁見不能放風，要被關在三坪房間內，門上鐵窗只有點名才打開，只剩送飯口，要趴下來才能看到走廊小角落，窗外有樹木雜草，但陽光照不進來。

柯文哲說，已被押一年了，不管是他、陳佩琪、三個子女、李文宗、李文娟，甚至他的助理都被抄家，全部都被搜索過，連銀行保險箱都被查，是否有虛擬貨幣冷錢包，結果到底查到什麼？

柯文哲

延伸閱讀

法官裁定柯文哲7千萬交保 林智群分析可能原因：檢察官一定會抗告

柯文哲7千萬交保 柯媽聞訊哽咽：腳不方便沒辦法去看他

柯文哲7千萬交保！白營激動、興奮 還曝他不會做這事

柯文哲7千萬交保 北檢：將研擬是否抗告

相關新聞

「橘子」許芷瑜沒到案…柯文哲交保恐串證？法院：還不知能否抓到人

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲700...

柯文哲交保電子監控過中秋！法院裁定理由曝：重要證人已詰問畢

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲700...

柯文哲7千萬交保 北檢：將研擬是否抗告

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地方法院今裁定柯文哲7000萬交保，應曉...

喊救出阿北最重要 黃國昌憂：高額交保金柯文哲不接受

台北地院審理京華城弊案，合議庭今裁定民眾黨前主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇分別以7000萬、3000萬元交保。民眾黨...

柯文哲7000萬交保 妹妹柯美蘭聞訊沉重說「心懸未定」

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，今裁定柯文哲7000萬元交保，柯文哲的妹妹柯...

柯文哲若因「橘子」未到一直押違反比例 羈押1年法律戰一次看

民眾黨前主席柯文哲涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲7000萬元交保，限制住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。