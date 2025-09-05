法官裁定柯文哲7千萬交保 林智群分析可能原因：檢察官一定會抗告

台北地院今裁定民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，引起關注。律師林智群表示，檢察官之前認為柯文哲若交保，可能跟尚未詰問的證人接觸、串供，所以不應該交保；但法院審理後，還是裁定交保，這可能代表法官認為案情已經釐清，就算是後面找來這些人作證，也不會改變案件結果。

柯文哲被裁定7000萬元交保，要加電子監控設備，禁止出境。林智群在臉書表示，檢方之前表示目前尚未詰問的證人包括同案被告黃景茂、柯文哲、張高祥、范有偉、黃珊珊、吳順民、沈慶京等就京華城及政治獻金案詰問，柯文哲出去之後，可能跟這些人接觸、串供，所以不應該交保。法院審理後還是裁定交保，這可能代表法官認為案情已經釐清，就算是後面找來這些人作證，也不會改變案件結果。

林智群表示，不過要注意的是，台北地方法院7月21日才裁定延押，柯文哲抗告，高等法院在8月11日才駁回柯文哲的抗告，認定羈押原因跟必要性仍然存在，繼續押2個月有理由。現在才過不到1個月（從8月11日到9月5日），柯文哲律師沒等到兩個月期滿，就聲請停止羈押，然後法院就准了。

「檢察官一定會抗告，說根本沒證據可以證明在一個月內羈押必要性變成不存在，台北地方法院交保裁定違法」，林智群表示，如果高等法院撤銷交保裁定，柯文哲頂多再關3個月，台北地方法院在今年12月一定要放人。那台北地方法院可能在12月羈押15個月期滿之前宣判，之後移到二審，羈押期間重新計算，高等法院如果認定羈押必要性還是存在，柯文哲就只能續杯了。