柯文哲7千萬交保 柯媽聞訊哽咽：腳不方便沒辦法去看他

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲7000萬交保。柯媽何瑞英聞訊哽咽表示，聽到這消息很高興，但心裡很難過，我的腳沒辦法走，也沒辦法去看他。

柯文哲與應曉薇涉京華城案遭羈押禁見已一年，台北地方法院昨提解柯、應評估是否延押。柯文哲說，台灣民主化30年竟還有「冤獄」， 有一天要推行一個制度，讓所有考上司法官的人去監獄關一周看看。

柯文哲今裁定7000萬交保，柯媽人在新竹老家，聞訊哽咽表示，「還要拿7千萬」，「我人在新竹，剛剛一直有人打電話給我，聽到這消息（交保）很高興，但心裡很難過，我的腳沒辦法走，也沒辦法去看他」。

柯文哲今講羈押心路歷程時哽咽、啜泣、拭淚。他說，坐牢可以放風、進工場、打飯，就跟當兵一樣，禁見不能放風，要被關在三坪房間內，門上鐵窗只有點名才打開，只剩送飯口，要趴下來才能看到走廊小角落，窗外有樹木雜草，但陽光照不進來。

柯文哲說，已被押一年了，不管是他、陳佩琪、三個子女、李文宗、李文娟，甚至他的助理都被抄家，全部都被搜索過，連銀行保險箱都被查，是否有虛擬貨幣冷錢包，結果到底查到什麼？