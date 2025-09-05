柯文哲7千萬交保！白營激動、興奮 還曝他不會做這事

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被押近1年，台北地院今裁定7000萬元交保，限制住居、出境、出海，並施以電子監控。消息一出，民眾黨北市議員直呼很興奮、激動，更不認為柯文哲會帶著仇恨出來。

民眾黨北市議會黨團總召、議員張志豪直呼，「心情當然很興奮也很激動」，台灣司法的確已經到了該真正認真好好檢討的時刻。目前這個時刻，大家很興奮，他猜北檢會抗告，但到最後會沒完沒法，繼續浪費司法資源，讓國家空轉，用國家機器政治追殺的手段，台灣絕對不會進步，也不是台灣人民之福。

民眾黨議員黃瀞瑩表示，這一年來，京華城很多細節和程序都不證自明，包含檢方傳喚17位證人裡，有16人以法理、學術、工務背景來作證，證明京華城的程序一切都合法；外界也對這案有很多了解，他直呼昨天檢察官在庭上用臉書要押柯文哲的理由，非常不合理。

法院裁定7000萬元交保，張志豪說，正在跟跟黨中央密切聯繫、討論，當然會盡全力籌出保釋金，「我相信應該沒有問題。」民眾黨黨公職人員下午會到北檢待命，他一定會去現場；這消息一出，相信小草們會自發性往那邊聚集。

黃瀞瑩不諱言，要看哪時湊得到7000萬元，以過往經驗可能需要1天。「我不認為柯文哲會帶著仇恨出來」，柯昨天自述看到很多基層的困苦，交保後，他論述或想法可能會更進化或不一樣。

柯文哲在押期間，不少藍營人士都聲援力挺，如今柯將交保，未來藍白合將如何發展？張志豪說，這種善意都是堆疊，過去就把它放下，一起來努力，讓台灣司法改革、未來2026或2028，第三勢力能夠整合，「讓綠色政府下台，是大家最大公約數。」

黃瀞瑩說，民眾黨與國民黨過去有合作默契跟信任程度，未來合作可以繼續談。只是國民黨現在面對自家黨主席選舉，希望藍營以黨內選舉為主，民眾黨也會繼續做該做的事，包含地方民代勤跑基層，把自己壯大後，再來討論藍白合作議題。