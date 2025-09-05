柯文哲7千萬交保 北檢：將研擬是否抗告

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地方法院今裁定柯文哲7000萬交保，應曉薇3000萬元交保，限制住居、出境、出海，並施以電子監控。台北地檢署對此表示「收到裁定理由後研議是否抗告」。

北院昨擠出時間開羈押庭，柯文哲花半小時訴說關押一年來的「心路歷程」，更在談及台北市前副市長彭振聲、柯辦前主任李文宗時忍不住哽咽哭泣，柯頻拿衛生紙拭淚，他稱自己被關押3坪小房間，陽光照不進來，每天睡在馬桶旁邊帶口罩睡覺，妻子陳佩琪聽聞丈夫的痛苦，也在旁聽席痛哭流涕。

北院今中午裁定，柯文哲以自己名義提出7千萬元保證金後，應曉薇以自己名義提出3千萬元保證金後，均准予停止羈押，並均限制住居於居所地，並均自停止羈押之日起限制出境、出海八月，不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為，並接受科技設備監控。