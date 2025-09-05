柯文哲獲交保可回家過中秋 他發文慶賀：要相信台中小沈的預測

民眾黨前主席柯文哲今天獲交保，醫師沈政男在臉書發文慶賀「柯文哲交保了，要相信台中小沈的預測」，他說，昨天北院為何要開延押庭？顯然法官對於柯文哲交保已有心理準備。

沈政男說，北院第一次的裁定就是重金交保，顯見法官本來就不認為必須羈押柯文哲，只因北檢在那邊「靠腰」，於是改成了羈押，而經過了九個月，審理程序進行了這麼久，北檢還是繼續「靠腰」，但法官給予交保的壓力已經大幅減輕。

針對北檢主張京華城案「依程序跑完流程不等於實體合法」，沈政男表示，這其實已承認該都市計畫案經合法程序通過。他認為，依法行政應依合法程序辦理事務，若首長依程序行事，即使行政結果被質疑，也不應直接成立圖利罪。圖利罪需符合「明知違法且故意」的構成要件，僅實體違法並不足以定罪。

沈政男進一步指出，柯文哲不可能預知都市計畫法細節，就如醫師操作葉克膜時需依專業而非臆測，因此難以認定其「明知違法」。他也提到，部分其他證人或被告已交保，顯示柯文哲的交保不會影響整體審理程序，法官延押裁定主要是完成對重要證人的訊問，而非審判本身。

他說，依程序跑完流程若不等於實體合法，難道要根據首長的個人意志來判斷合不合法？事實上首長有沒有個人判斷的空間，也屬於程序的一部分。程序合法，如果都不能阻卻公務員因為實質違法而被關，這是什麼可怕的國家啊？公務員要怎麼做事？每天提頭上班就好了。所謂依法行政，其實就是依合法程序行政。

沈政男說，柯文哲不可能知道京華城案可以走都市計畫法二十四條給容積獎勵，就好像北檢不可能知道葉克膜要接到哪一條血管，不可能就是不可能，怎麼說柯市長明知違法而故意圖利？所以說，彭振聲也不可能知道都市計畫法二十四條，從頭到尾他就是池魚之殃，然後妻子因此過世，還依然必須認罪以求得輕判。

沈政男強調程序正義與依法行政的重要性，並質疑北檢在圖利罪與收賄罪的舉證邏輯，只要法官明辨法律邏輯，北檢在京華城案中難以成功證明圖利罪或收賄罪成立。