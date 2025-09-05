柯文哲可回家了！法院裁定7000萬交保 應曉薇3000萬

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲7000萬交保，應曉薇3000萬元交保，限制住居、出境、出海，並施以電子監控，可抗告。

柯文哲與應曉薇涉京華城案遭羈押禁見已一年，台北地方法院昨提解柯、應評估是否延押。柯文哲說，台灣民主化30年竟還有「冤獄」， 有一天要推行一個制度，讓所有考上司法官的人去監獄關一周看看。

柯文哲妻子陳佩琪昨在囚車押解柯到院時，抓著鐵網哭泣，癱坐喊「他犯了什麼罪？」後進法庭旁聽，柯法庭內說到激動處她也落淚。

柯講羈押心路歷程時哽咽、啜泣、拭淚。他說，坐牢可以放風、進工場、打飯，就跟當兵一樣，禁見不能放風，要被關在三坪房間內，門上鐵窗只有點名才打開，只剩送飯口，要趴下來才能看到走廊小角落，窗外有樹木雜草，但陽光照不進來。