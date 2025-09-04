中共登陸橋船配屬攻台部隊 學者：作戰效益不突出

中共今年興建登陸橋船駁船，突破登陸限制，讓解放軍具備更大的登陸選擇。國防安全研究院學者沈明室指出，登陸橋船配賦東海艦隊，針對台灣的意味濃厚，但登陸橋船容易暴露及遭受精準攻擊，易損性極高，作戰效益並不突出。

國防院國家安全研究所研究員沈明室1日以「中共對台登陸橋船威脅及我反制作為」為題，撰寫即時評析刊登於國防院官網。

針對登陸橋船的用途，沈明室解釋，船首配置長約120公尺的結構，類似懸索橋，能夠支撐戰車等重型裝備直接從駁船行駛至岸上，船尾則設有裝載坡道，可與滾裝貨輪對接，形成連續登陸作業鏈，使解放軍具備更大的登陸選擇，提升裝甲部隊快速登陸的能力，彌補解放軍大規模登陸艦艇的不足。

沈明室指出，根據報導，3艘登陸橋船駁船被漆上「東工」401、402、403的舷號，代表3艘船已經進入解放軍體系，依據舷號命名方式，配賦於東海艦隊，針對台灣的意味濃厚，而東海艦隊所屬的東部戰區是中共攻台重要部隊，而登陸橋船可於登陸部隊建立灘頭堡後，於控制的海岸快速輸送增援部隊。

針對中共海軍登陸橋船的反制作為，沈明室依航渡階段、登陸階段等2階段作為區分，登陸橋船在航渡階段因為是大型無武裝的登陸船艦，從發航開始就會是海上大型目標，能透過反艦飛彈進行攻擊，若是在無護航的情況則以空中武力加以攻擊，且若是航渡階段就被攻擊，代表載運的裝甲車及人員會一同被摧毀與沉沒。

至於登陸階段，沈明室表示，登陸橋船執行登陸時，會與渡輪、大型登陸艦連結，將使登陸橋船變成更大型的目標，而且一旦連結處被攻擊，登陸作業會受到影響，即便解放軍佔領登陸橋頭堡，國軍的遠程武器如雷霆2000與海馬士多管火箭系統同樣可以摧毀其運作，甚至透過登陸點附近的特工人員隱伏攻擊，同樣能造成關鍵結構損壞而無法運作。

沈明室分析，對於台海防衛作戰情境，登陸橋船從航渡階段到登陸階段，國軍可以透過各種武器加以摧毀，雖然中共已有5艘同型載具，但在容易暴露和遭受易損攻擊情況下，易損性極高，只要有任何損壞，登陸運作就會影響，其作戰效益並不突出。