朝野譴責 藍：陸違法探勘試我底線

根據衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」指中國在台灣專屬經濟區內鑽探石油與天然氣。民進黨立委許智傑表示，強烈譴責中國船隻入侵台灣專屬經濟區內鑽探；國民黨立委李彥秀則說，政府應該提出嚴正抗議，否則台灣經濟海域將被「內海化」。

許智傑表示，這是赤裸裸侵犯我國主權及海權的作法，中國利用灰色空間，一步步蠶食鯨吞台灣主權的行動。他將要求政府透過海巡及外交手段，全力維護台灣利益，也呼籲國際社會共同關注中國擴張的野心。

李彥秀說，中國大陸違法探勘超過五年，就是典型在「灰色地帶」進行介於戰爭與和平之間的政治與軍事行動，試探台灣的底線；如果政府不出面制止，或提出嚴正的抗議，恐讓中共得逞，台灣專屬經濟海域將被「內海化」，而且該區域緊鄰東沙限制水域，將嚴重威脅台灣在該地區的戰略縱深。

李彥秀表示，當台灣專屬經濟海域遭到嚴重侵犯，若不是外國智庫與媒體踢爆，全民還被蒙在鼓裡；中共也應立即停止該行為，否則將讓兩岸關係愈走愈遠。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥表示，若報導為真，國防部應該派人採取應有的動作，並跟全民解釋，政府該查就查，不能說面對問題不評論，這不只是對中國大陸，鄰近國家日本、菲律賓若也有如此情況，該怎麼做就該怎麼做。

民眾黨立委張啓楷表示，政府本來就要捍衛我方專屬經濟區，然而過去五年以來未見任何因應措施，「中共本來就會盡力擴張，我們自己必須做好防範」，就連外媒也認為此舉將有助於侵台，政府必須清楚說明、做好該有的措施。