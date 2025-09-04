專家：EEZ主權要靠聲索國談出來 兩岸無管道此事就難談

根據衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」指中國在台灣專屬經濟區（ＥＥＺ）內鑽探石油與天然氣，我方似乎未有反應。政治大學外交系教授黃奎博認為，我方應該提出抗議，否則會讓對方繼續「軟土深掘」；淡江大學戰略所助理教授馬準威則建議，可找周邊國家一起爭取共同開發。

馬準威表示，整個西太平洋的ＥＥＺ並未談定，只有在馬政府時期強調「擱置爭議、共同開發」。我方附近的ＥＥＺ不光是跟中國大陸，與東南亞國家如菲律賓、日本等均有交疊；ＥＥＺ似灰色地帶，主權要靠聲索國談出來，但現在兩岸沒有管道，此事便難談。

馬準威認為，我方能做的大概只能發聲明，但無法用強制力驅離，或我方也在該區鑽探石油。他建議，若我方要有所主張，還是要從「聯合國海洋法公約」出發，雖然我方非締約國，但終究是國際法；我方也能將各聲索方納進來，透過多邊爭取到共同開發。

黃奎博表示，ＥＥＺ易有重疊之處，所以國與國之間，理論上應透過外交談判協商以解決問題，但兩岸關係惡化已久，希望兩岸公權力能在兩岸關係的架構下進行談判協商，可說是緣木求魚。

黃奎博表示，民進黨政府應對於我國各處海洋權利的維護一視同仁，無論是鄰接區或更大的ＥＥＺ，即使有些地方力有未逮，也該公開針對外部各行為者的片面舉動，提出抗議或關切，否則不僅在國際法的認定上容易被視為放棄主張權利，而且也容易讓他們對中華民國繼續「軟土深掘」。

中央研究院歐美研究所前研究員宋燕輝說，根據中華民國憲法、海洋法、聯合國海洋法公約等，中華民國是主權國家，我方有二百浬的專屬經濟海域，那就是政府立場，「根據國際法、海洋法，我們是主權國家，但是主權國家現在一句話都不講，還像什麼主權國家？」

宋燕輝認為，要先弄清海域、經緯度在哪裡？相關單位是否知情等，要代表台灣主權、中華民國主權，要講什麼都要發聲，不要都不承認。