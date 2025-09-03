聽新聞
陸在我經濟海域鑽探石油 總統府：涉違國際法規應即刻停止
對於中國在東沙島附近鑽探的相關報導，總統府發言人郭雅慧今天表示，有關情形，我國國防、安全單位均有掌握，並就相關行為樣態、風險等進行整體研議以為因應；中國應對此行為作出清楚說明，並即刻停止在我國在內區域各國經濟水域從事非法設置與開採活動。
衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」2日披露，中國海洋石油總公司所屬船隻與設施，正在台灣的專屬經濟區（EEZ）內鑽探石油與天然氣，台灣政府似乎並未作出反應。
郭雅慧表示，實際上，中國近年來在韓國、日本、我國及其他南海周邊國家專屬經濟區及大陸架範圍內陸續設置油氣探勘平台及其他定置結構的情況，不僅涉及違反「聯合國海洋法公約」等國際法律規範，更嚴重衝擊國際秩序，為區域穩定帶來了不確定的風險。
郭雅慧說，中國作為區域間一員，應對此行為作出清楚說明，並即刻停止在我國在內區域各國經濟水域從事非法設置與開採活動。
郭雅慧指出，同時，我方也將與區域間相關國家合作，就相關問題的因應尋求共同對策，以確保區域的安全穩定。
