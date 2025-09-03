聽新聞
0:00 / 0:00

陸國營石油公司爆在我EEZ違法鑽探石油 李彥秀批政府沒反應：喪國辱國

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

根據衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）指中國海洋石油總公司所屬船隻與設施，正在台灣的專屬經濟區（EEZ）內鑽探石油與天然氣，我方政府似乎未有反應，且有些設施5年前即已存在。國民黨立委李彥秀表示，中共國營的「中國海洋石油總公司」長期在台灣專屬經濟區鑽探石油、天然氣時間長達5年，但是政府卻互踢皮球、掩耳盜鈴，讓國家主權遭到侵犯、國家利益遭到破壞，這不是喪權辱國，什麼才是喪權辱國。

李彥秀表示，根據「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」的規範，「在中華民國專屬經濟海域或大陸礁層從事生物資源或非生物資源之探勘、開發、養護、管理，應依中華民國法令之規定申請許可。」

李彥秀認為，中國大陸違法探勘超過5年，就是典型在「灰色地帶」（Grey-zone）進行介於戰爭與和平之間模糊地帶的政治與軍事行動，試探台灣的底線；如果政府不出面制止，或是提出嚴正的抗議，「試探將成為默許」恐讓中共得逞，台灣專屬經濟海域被「內海化」；而且該區域緊鄰東沙限制水域，將嚴重威脅台灣在該地區的戰略縱深。

李彥秀說，當台灣專屬經濟海域遭到嚴重侵犯，民進黨政府卻視若無睹、互推責任，若不是外國智庫與媒體踢爆，全民還被蒙在鼓裡。中共更應立即停止該行為，否則將讓兩岸關係愈走愈遠。若民進黨政府繼續選擇沉默，這類「灰色地帶」試探底線，將嚴重「蠶食」國家的主權與利益。

石油 李彥秀 兩岸關係

延伸閱讀

賴清德絕口不提抗戰勝利 李彥秀：偏狹史觀傷害台灣團結

傳龔明鑫接經長、張惇涵接政院秘書長 李彥秀：亮點不足

政院拍板發現金 李彥秀狠批卓揆：證明違憲無道理

盧秀燕遭諷用2400元粉底液 李彥秀：只許王義川用萬元皮帶？

相關新聞

外媒曝 陸南海鑽油 侵我專屬經濟區

衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）二日披露，中國海洋石油總公司所屬...

朝野譴責 藍：陸違法探勘試我底線

根據衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」指中國在台灣專屬經濟區內鑽探石油與天然氣。民進黨立委許智傑表示，強烈譴責...

專家：EEZ主權要靠聲索國談出來 兩岸無管道此事就難談

根據衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」指中國在台灣專屬經濟區（ＥＥＺ）內鑽探石油與天然氣，我方似乎未有反應。政...

陸在我經濟海域鑽探石油 總統府：涉違國際法規應即刻停止

對於中國在東沙島附近鑽探的相關報導，總統府發言人郭雅慧今天表示，有關情形，我國國防、安全單位均有掌握，並就相關行為樣態、...

陸國營石油公司爆在我EEZ違法鑽探石油 李彥秀批政府沒反應：喪國辱國

根據衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）指中國海洋石油總公司所屬船隻...

外媒指我EEZ被陸方侵犯採石油 學者：想辦法爭取到共同開發

根據衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）指中國海洋石油總公司所屬船隻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。