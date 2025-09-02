聽新聞
新聞眼／小小多山的國家 裂痕難平

聯合報／ 本報記者唐筱恬李成蔭陳洛薇

大罷免  大成宮」口號在今年初大罷免啟動時喊得震天價響，之後，台灣一整年就陷入大罷免泥淖。第一場大罷免「廿五比○」收場，第二場罷團再度掛蛋，一場國家級仇恨總動員，最終還是回到原點，付出的社會代價卻難以估計。

罷免和反罷免各自動員所付出的代價難以計算，為了罷免浪費社會資源，更排擠了社福資源，讓社福團體募款更艱難。中選會動用第二預備金執行罷免投票，大約近四億元，若以政院災後重建所發的每戶三萬元「上工津貼」換算，一場大罷免可替一萬三千個受災戶修復屋頂，而不是用於大罷免全數打水漂。

儘管民主本來就要價不菲，例如總統立委大選要花約十四億元，這次全國性公投案也需要耗資十一億元，但總統大選可讓人民選出理想人選，公投可以讓全國民眾對公共議題表達意見，決定台灣政策未來；反觀虛耗上億元執行無差別式罷免，不僅國會席次未改變，反讓國會空轉、社會陷入前所未有的撕裂與對立。

大罷免撕裂社會、浪費公帑，罷免團體資金從哪來也引發質疑，「課金公嬤」、電影級宣傳車滿街跑，還有滿滿鮑魚、龍蝦的「大辦桌」亂象，另外更多涉及政府補助社團的人民納稅錢，揮霍程度之誇張，監察院卻以「無法可管」為由輕輕放下，叫納稅人如何吞下？

報復性大罷免落幕，看得見的花費是「罷免+公投」燒掉十五億元納稅錢，看不見的花費是更多社會資源耗掉了，社會對弱勢的關注被削弱了，台灣這個「小小多山的國家」分裂了，更留下難以彌合的社會裂痕。

民意給賴政府一記重拳，要賴總統記住這個教訓；民意也同樣給在野黨底氣，須好好檢討不合理的罷免制度、理性監督執政黨。政權會隨人民選擇更迭，監督制衡的機制才能使國家長治久安，除杜絕罷免淪為清算政敵的報復工具，更要推動修法透明化選罷資金，讓陽光照進黑暗死角。

