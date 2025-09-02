聽新聞
陽光行動／學者促法制化…制度防堵 政治獻金法要改革

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

政治獻金法是陽光法案，選舉、罷免經費卻暗藏陽光死角。學者指出，選罷法同時規範選舉與罷免制度，但政治獻金法僅規範「選舉」能收受政治獻金，也應建立「罷免」資金來源的制度透明化。此外，要降低政治獻金背後隱藏的金錢政治影響，「公費選舉」是台灣可考慮的路。

東吳政治系兼任助理教授張元祥說，公開透明的政治是全民期待，政治獻金法讓捐贈與收受有制度依循，但要防止黑金介入政治，恐怕「防君子不防小人」，更大問題藏在「選舉補助款」、「對政治人物基金會與協會之捐助」陰暗角落，要政治人物自綁手腳不切實際，需ＮＧＯ與全民關注與壓力。

張元祥說，在走向公費選舉理想目標前，政治獻金法需與時俱進。比如，選罷法同時規範選舉與罷免制度，現行政治獻金法僅規範「選舉」能收受政治獻金，關於「罷免」政治獻金的收受有法制化的需求，同時也須考慮「被罷免方」是否比照辦理。

此外，政治獻金法對個人、營利事業及人民團體捐款的上限，已經是廿年前的標準，包括「捐款拆成多家企業或家族個人捐獻」、剩餘資金的運用制訂更明確透明監管機制，及「虧損公司捐款需原路返還的困難」，學界與公民團體都有許多討論。

東吳政治系副教授蔡韻竹表示，若單從政治獻金法而言，目的應鎖定在政治人物、政黨等都能更透明，控管經費源頭，聽起來合理可行且有正當性，實際上執行有困難。她認為該處理的部分不光在政治獻金法，而在選舉部分，採取公費選舉，不管是政黨或個人都能在清新環境中，不擔心選舉經費，也有強力的公民監督，雙重力量的監督下，台灣金錢政治運作的影響可能就會遞減。

「就算制定廿種圍堵方式，一定有人會再想到另外廿種查不到的方式」蔡韻竹認為，政治獻金僅金錢政治一小部分，也僅呈現一部分的政治金錢流動，絕非全貌，唯一方法是讓捐助獻金的人跟接受獻金的人沒有動機，即競選開支變小，對金錢的需求跟動機才沒那麼高，因為，台灣選舉花費非常高。

