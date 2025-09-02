聽新聞
陽光行動／立院空轉…最長會期立委忙罷免 延會期間排了高達110場活動

聯合報／ 記者唐筱恬蔡晉宇／台北報導
這屆國會多次上演全武行，大罷免發動後國會唱空城，立委顧及形象也不打架了，修繕經費沒再上升。圖／聯合報系資料照片
立法院上會期堪稱「大罷免會期」，會期延長至八月卅一日止，創下立法院史上最長會期，且幾乎與九月新會期無縫接軌，諷刺的是，立法院內無案可排，延會期間卻排了高達一一○場院外考察活動，立法院考察費原編列一百萬元經費幾乎快見底，而國會卻唱空城，立委不是跑回選區反罷免，就是去助攻罷免。

根據立法院規定，立法院每年有兩個會期，上半年法定集會期間為每年二月至五月、下半年則是九月至十二月，必要時可延會或加開臨時會，今年大罷免加大延會，不少立委與國會助理私下感嘆「實在好累！完全沒有休息」。

立法院延長會期，各委員會卻無案可排，八個委員會只好排院外考察，統計延會期間六月一日至八月廿日近三個月，共排了一一○場考察活動，數量驚人，國防外交委員會、財政委員會考察最多十九場，司法委員會最少也有六場。

大罷免亂象，立院考察大爆量，立法院秘書長周萬來日前發函提醒，立法院議事業務之國內旅費，年度預算執行率已達百分之六十三點五八，為避免下半年度無預算可支應，請各委員會控管。但委員會照排考察，考察經費已逼近九成。

據了解，藍白推動延會的原因是為了防止綠營利用司法奧步清算在野黨立委，因此撐起國會保護傘。而在朝野高度對抗下，這屆國會去年一整年就多次上演全武行，不只怒拔麥克風，甚至破窗占領議場，立法院今年二月統計修繕經費將近五十八萬元，大罷免發動後國會唱空城，立委顧及形象也不打架了，修繕經費才沒再上升。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜批評，提案史上最長延會的是藍白立委，導致無重要議案可審，只能一直排考察，而立法院當初統刪預算連自己國內差旅費也砍，始作俑者還是藍白立委，藍白立委是自作自受。

教育委員會國民黨籍召委葛如鈞表示，有些問題須實地了解才能掌握全貌，書面資料並不足以反映實際情況，只要地方有具體需求、相關法案或預算需要了解，他就會安排考察，這是立法職責的一部分。

相關新聞

陽光行動／罷免、公投狂燒15億公帑 勞民傷財

大罷免大燒錢！台灣政治史上前所未見的大罷免，賴總統喊出「與公民同行」全力踩油門要翻轉國會，兩次社會大動員勞民傷財，社會裂...

陽光行動／「課金公嬤」撐罷團 錢從哪裡來？

「我課金我驕傲，各位課金公嬤勇敢站出來！」、「誠徵台派屋主，以及課金公嬤贊助」、「超給力青鳥公嬤再現身」…大罷免從去年起...

陽光行動／非典型「選舉年」 社福募款度寒冬

大罷免不僅卅二比○大失敗，連核三重啟公投也未過門檻，背後浪費的公帑除了是人民納稅錢外，更可能間接壓縮到社福團體募款。非營...

新聞眼／小小多山的國家 裂痕難平

「大罷免 大成宮」口號在今年初大罷免啟動時喊得震天價響，之後，台灣一整年就陷入大罷免泥淖。第一場大罷免「廿五比○」收場...

陽光行動／學者促法制化…制度防堵 政治獻金法要改革

政治獻金法是陽光法案，選舉、罷免經費卻暗藏陽光死角。學者指出，選罷法同時規範選舉與罷免制度，但政治獻金法僅規範「選舉」能...

陽光行動／不公平的戰爭…金流黑箱 罷團遊走灰色地帶

在全台大罷免行動中，罷團金流一直疑雲重重。根據現行的「政治獻金法」規定，只有政黨可以收受罷免政治獻金，因此，罷免團體募款...

