走讀風波 蔣萬安：理解民眾黨上街理由

聯合報／ 記者林銘翰張文馨林麗玉／台北報導

民眾黨上周六發起公民走讀活動，警民衝突造成八名員警受傷，總統府發言人郭雅慧昨直指，歷來都有許多集會遊行法的修法討論，「從來沒有任何人提出集遊法的修法是可以攻擊警察」，希望任何抗爭或街頭活動帶頭者都能注意警察安危。民眾黨表達抗議，同時譴責郭雅慧帶頭造謠，誣指公民走讀行動攻擊警察，要求賴清德總統道歉。

台北市長蔣萬安表示，民眾黨前主席柯文哲被羈押一年，讓人感覺「押人取供」，這樣的事很可能發生在你我身上，從人權角度可以理解民眾黨支持者為何走上街頭。

針對民眾黨走讀活動釀成衝突，台北市警察局中正第一分局昨天透過新聞稿表示，警方已經製發通知書，通知民眾黨主席黃國昌等三名涉嫌人在九月中旬前到案說明，調查完竣後立即移請台北地檢署偵辦。

黃國昌昨晚表示，賴清德總統追殺在野黨，可恥行徑令人遺憾；面對國家機器的步步進逼，自己不會有一絲畏懼，「衝著我一個人來，不要波及無辜」。

