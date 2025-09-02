民眾黨走讀爆衝突！北市警今對3人寄通知書 黃國昌遭約談到案
台灣民眾黨主席黃國昌8月30日舉辦「司法改革、公民走讀」活動與警方爆發衝突，釀8名員警受傷，北市中正一警分局認定違反集會遊行法，報請台北地檢署指揮偵辦。北市警方根據蒐證畫面，今天已對3人寄發通知書，其中黃國昌涉嫌違反集遊法和妨害公務罪名，將到案說明。
據了解，中正一警方事發後就密集查看蒐證畫面，勘驗認定8月30日衝突現場，明確違法的有3人，分別為黃國昌違反集會遊行法遭7次舉牌，被列為首謀，又帶頭推擠警察並勒警釀員警受傷，涉嫌違反集遊法和妨害公務罪。
廖姓男子不滿民眾黨的宣傳車遭員警攔阻，動手推擠中正一分局仁愛路派出所所長，涉犯妨害公務罪；何姓男子用AI軟體變造中正一分局督察組長陳育健的臉部微笑，並上傳社群軟體，涉犯違反個資法。
至於現場有不少民眾以「人體衝浪」方式攀爬警方的鐵馬護欄後闖入管制區，是否涉及妨害公務，警方尚待檢察官明確指示後寄發通知書到案。
