蔣萬安稱理解民眾黨上街心情...綠批背叛市民 市府諷雙標

民眾黨日前舉辦走讀活動與員警爆衝突。台北市長蔣萬安今表示，警方依職責依法處理，但也緩頰根源是民眾黨前主席柯文哲被羈押一年，能理解民眾黨行為。綠營議員不滿反嗆，蔣為了政治利益卻不顧基層員警人權「徹底背叛市民與法治」。市府則反嗆過去民進黨也曾鼓動支持者闖立法院爆衝突，卻沒有綠營議員發聲，「難道這是雙標？」

簡舒培表示，面對黃國昌行為市長應第一時間發聲譴責、慰問基層、捍衛法治，但蔣萬安卻選擇沉默刻意避談，不去得罪民眾黨，等到今天終於說話，卻不是為警察說話而是為柯文哲辯護，聲稱要理解民眾黨走上街頭心情、保障柯文哲的人權，「但那些被推倒、被打、被勒脖的警察，他們的人權呢？」

簡舒培說，蔣萬安的「人權」只給不敢得罪的人，挺的是涉嫌在市長室收錢被告，護的是藍白合作的政治利益，卻無視則是第一線為他維持秩序、維護公權力的警察，「這不是依法行政，這是選邊站。」當警察倒下、法治踐踏，該說話、該表態，蔣卻全沒做，「這樣的市長，不是失格，是徹底背叛市民與法治」。

不過面對議員質疑，北市府副發言人葉向媛反嗆，民進黨立委拿油壓剪剪斷北市拒馬、鼓動支持者闖立法院，當時卻不見議員們發聲，若依照議員們標準，難道也是公然護航違法，「這不是雙標？」

葉向媛說，內政部、警政署都已堅決表態，蔣萬安也表達員警依法執行勤務，部分議員卻要苛責基層同仁執法「軟趴趴」，而警政是一條鞭，「這樣是否迴力鏢打到中央政府？」