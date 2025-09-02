快訊

民眾黨走讀爆衝突8警受傷 北檢分他字案黃國昌列被告

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
網路上流傳黃國昌「勒住員警脖子」影片，引發襲警質疑。對此，記者詢問督察組長陳育健，他表示自己確實在推擠過程中被黃國昌手臂勾住，但研判是因現場混亂、黃國昌踉蹌跌向自己，並無惡意，他不會提告傷害。(圖／擷取自Youtube 民眾之聲)
民眾黨今年8月30日「司法改革、公民走讀」活動與警方爆發衝突，導致8名員警受傷。中正一分局報請台北地檢署指揮偵辦，當日值班的偵辦重大案件專組檢察官，依違反集會遊行法等分他字案偵辦中，黨主席黃國昌列為被告。

「0830專案」陳抗當日的值班檢察官為北檢偵辦重大案件專組檢察官，中正一分局報請檢方指揮偵辦，北檢已分他字案，將黃國昌列為被告，朝違反集會遊行法、妨害公務、強制罪嫌偵辦中。

民政黨8月30日因8月31日是前民眾黨主席柯文哲遭搜索滿周年，舉行將在中正紀念堂捷運站5號出口起舉辦「走讀」活動，訴求「終結政治追殺，找回國家正義」群眾聚集在中山南路、愛國西路口，因路權遭警方7度舉牌警告、制止、命令解散，共計8名員警受傷。

警政署日前表示，此走讀活動未依規定申請，部分民眾無視警方因違法集會遊行而舉牌警告、命令解散及制止之命令，涉鼓動群眾、推擠員警及攀越警方架設阻材，造成北市警局第一線執勤員警8人受傷，全力支持且要求北市警局針對脫序及妨害公務等違法行為依法嚴辦。

據悉，「0830專案」勤務中，北市警察局及保一總隊共8人遭群眾強烈推擠或因身體不適受傷，信義分局六張犁派出所許姓女警傷勢最重，一度意識不清，幸好送醫後無大礙，其餘還有2名中高階警官二線四星中正一分局副分局長林岳寬、二線三星中正一分局督察組長陳育健，及一線三星員警受有抓傷或壓傷。

網路上流傳黃國昌「勒住員警脖子」爭議影片，現場民眾黨人員及警方嚴重推擠、緊貼一團，黃國昌站在督察組長陳育健後方，雙手往前手伸、左手順勢掛在陳的肩膀、脖子上，旁人遞上麥克風給黃，黃右手接過麥克風發言，行程勒脖的爭議畫面，陳隨即拍點黃的左手，陳身旁的人也撥開黃的左手。陳育健表示，推擠過程中被黃國昌手臂勾住，但他認為因現場混亂、黃國昌踉蹌跌向自己，並無惡意，不會提告傷害。

民眾黨主席黃國昌（中）上周率領群眾舉行「司法改革公民走讀」活動，過程中與警員爆發激烈推擠。（記者曾原信／攝影）
