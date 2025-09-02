郭雅慧指公民走讀活動攻擊警察 民眾黨：賴總統應為造謠行徑道歉

有關總統府發言人郭雅慧聲稱「沒有任何人提出修法可以攻擊警察」，民眾黨發言人吳怡萱今天表達嚴正抗議，同時譴責郭雅慧帶頭造謠，誣指公民走讀有攻擊警察，至今搞不清楚人民的訴求，也難怪賴清德總統民調持續下探，更應該為此造謠行徑道歉。

民眾黨前主席柯文哲遭羈押近一年，民眾黨上周發起「司法改革、公民走讀」活動。郭雅慧今天上午受訪時表示，有關集會遊行法的修法，各界歷年來有很多討論，「不過從來沒有任何人提出的修法可以攻擊警察」，希望任何街頭活動帶頭者都能注意警察安危。

針對郭雅慧的說法，吳怡萱稍早透過聲明回應，民眾黨對此表達嚴正抗議，同時譴責郭雅慧帶頭造謠，就連當天被造謠的當事員警都已經出面澄清，總統府竟然繼續誣指公民走讀活動有攻擊警察等行為，賴總統應該為郭雅慧的造謠行徑出面道歉。

吳怡萱批評，賴總統懼怕民意，自囚於拒馬蛇籠後，再把辛苦的警察同仁推上第一線，可謂毫無擔當，甚至抹黑民眾黨發起和平理性的走讀、扣上非法集會的大帽子，早已違背過去民進黨廢除集會遊行法的主張，同時也讓國人看清楚，「民進黨在取得政治權力後，如何動用國家機器，墮落為自己過去最厭惡的模樣。」

吳怡萱表示，現在被反抗的政權，至今還搞不清楚人民的訴求，也難怪賴總統的民調持續下探，如果再繼續執迷不悟，滿意度沒有最低只會更低。