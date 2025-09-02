民眾黨走讀衝突 許淑華批：向選民示好重創警察士氣

民眾黨日前舉辦走讀活動爆推擠，黨主席黃國昌今已被依他字案被告，台北市長蔣萬安表示，這事件根源就是柯文哲被羈押「押人取供」。北市議員許淑華批，蔣萬安身為市長，應該維護法治，卻為了向潛在選民示好，縱容違法行為，更不惜重擊警察同仁的士氣。

許淑華表示，這實在太不像話了，民眾黨舉行「司法改革，公民走讀」活動，黨主席黃國昌竟帶頭違法，因違反「集遊法」路權問題，放任、鼓勵支持者與警方衝突，最終造成8名員警受傷。

許淑華說，北市警察局已將黃國昌等人送辦，並將黃國昌列為首謀。她支持北市警局依法行政，並強烈譴責民眾黨等人不只干擾警察執法，還對警察同仁人身暴力攻擊。

她說，但沒想到，蔣萬安稍早竟然公開還幫黃國昌等帶頭違法的人講話，表示理解民眾黨支持者。蔣萬安身為市長，應該要維護法治，譴責黃國昌、民眾黨等這些帶頭違法的人，竟然跟黃國昌們變同一夥，一起支持違法。

許淑華說，市長是行政首長，應該保持行政中立、保護警察、維護法治，今天蔣萬安的發言，竟為了「自己的政治利益」，向潛在選民示好，縱容違法行為，更不惜重擊警察同仁的士氣。

許淑華說，再次提醒蔣萬安市長，應該不分顏色譴責暴力，呼籲蔣萬安應該向辛苦的警察同仁鄭重道歉，譴責這些違法的人，維護台灣的法治。