快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

影／黃國昌「走讀」釀8警傷 蔣萬安：有職權及人權的角度

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
針對民眾黨主席黃國昌日前在柯文哲遭收押滿周年時，率眾上街赴總統官邸前辦「走讀活動」演變成警民衝突，造成8警受傷，蔣萬安會前受訪表示此事有職權的角度及人權的角度，警察同仁的職責是依法執行勤務。記者黃義書／攝影
針對民眾黨主席黃國昌日前在柯文哲遭收押滿周年時，率眾上街赴總統官邸前辦「走讀活動」演變成警民衝突，造成8警受傷，蔣萬安會前受訪表示此事有職權的角度及人權的角度，警察同仁的職責是依法執行勤務。記者黃義書／攝影

九三軍人節前夕，台北市長蔣萬安前往台北市南港軍人公墓忠烈祠主持「台北市114年秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮」。典禮前蔣萬安在台北市兵役局長李治安、民政局副局長吳坤宏的陪同下，先向國軍先賢烈士以及家屬表達敬意與感謝，同時就南港軍人公墓忠烈祠園區，各項修繕工程的進度及後續的規畫方案提出相關說明，希望讓逝者有寧靜莊嚴的安息空間，也讓家屬有舒適的祭祀追思環境，並在典禮後送上慰問金，對國軍先賢先烈的貢獻表達崇高敬意。

針對民眾黨主席黃國昌日前在柯文哲遭收押滿周年時，率眾上街赴總統官邸前辦「走讀活動」演變成警民衝突，造成8警受傷，蔣萬安會前受訪表示此事有職權的角度及人權的角度，警察同仁的職責是依法執行勤務，從法治原則而言，警察局沒有別的辦法，必須依法處理。蔣萬安強調民眾黨此事的根源是民眾黨前主席柯文哲被羈押超過一年，讓人很難讓人不去想像，是不是「押人取供」的感覺，用此手段針對一位曾經參選總統的第三大政黨的黨主席，在任何民主國家都難以想像，從人權的角度，可以理解民眾黨的支持者為何走上街頭，呼籲各界保障柯文哲的人權。而對此集會遊行的准、駁權，是在北市府及北市警察局的職責，蔣萬安表示警察局多次對外說明此為會遊行的禁止區，依法駁回。

九三軍人節前夕，台北市長蔣萬安（中）前往台北市南港軍人公墓忠烈祠主持「台北市114年秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮」。典禮前先向國軍先賢烈士以及家屬表達敬意與感謝。記者黃義書／攝影
九三軍人節前夕，台北市長蔣萬安（中）前往台北市南港軍人公墓忠烈祠主持「台北市114年秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮」。典禮前先向國軍先賢烈士以及家屬表達敬意與感謝。記者黃義書／攝影
九三軍人節前夕，台北市長蔣萬安前往台北市南港軍人公墓忠烈祠主持「台北市114年秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮」。記者黃義書／攝影
九三軍人節前夕，台北市長蔣萬安前往台北市南港軍人公墓忠烈祠主持「台北市114年秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮」。記者黃義書／攝影

警察 蔣萬安 黃國昌

延伸閱讀

支持郝龍斌選黨主席？蔣萬安：民主機制選最適合人帶領黨

沈伯洋自爆被跟蹤裝針孔 蔣萬安：警局都有調查但沒下文

被問洪秀柱出席中共93閱兵看法 蔣萬安用5個字回應

蔣萬安：理解民眾黨上街頭 籲保障柯文哲人權

相關新聞

民眾黨走讀警被下令「放人就拔官」？北市警局長：守土有責無關拔官

民眾黨上月30日「司法改革、公民走讀」活動與警察爆發衝突，立委陳昭姿昨稱警方被下令「放人一步立刻拔官」。台北市警察局長李...

郭雅慧指公民走讀活動攻擊警察 民眾黨：賴總統應為造謠行徑道歉

有關總統府發言人郭雅慧聲稱「沒有任何人提出修法可以攻擊警察」，民眾黨發言人吳怡萱今天表達嚴正抗議，同時譴責郭雅慧帶頭造謠...

民眾黨走讀衝突 許淑華批：向選民示好重創警察士氣

民眾黨日前舉辦走讀活動爆推擠，黨主席黃國昌今已被依他字案被告，台北市長蔣萬安表示，這事件根源就是柯文哲被羈押「押人取供」...

黃國昌「走讀」被控對警勒頸 劉世芳：蒐證清楚會移送北檢偵辦

民眾黨上月30日「司法改革、公民走讀」活動與警察爆發衝突，黨主席黃國昌被控對警察勒頸。內政部長劉世芳今說，台北市警察局蒐...

影／民眾黨「走讀」釀8警傷 卓榮泰：公權力不容受任何挑戰

行政院長卓榮泰上午出席「2025國際警察合作論壇-打擊跨境犯罪研討會」開幕式，會前被問到民眾黨走讀活動與警察爆發衝突一事...

甩鍋？劉世芳稱民眾黨走讀駁路權尊重北市 蔣萬安回應了

民眾黨日前辦走讀與員警爆衝突，由於民眾黨稱原有借路權，還繳完錢卻被駁回，內政部長劉世芳今稱尊重北市警局准駁。市長蔣萬安今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。