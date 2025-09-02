影／黃國昌「走讀」釀8警傷 蔣萬安：有職權及人權的角度

九三軍人節前夕，台北市長蔣萬安前往台北市南港軍人公墓忠烈祠主持「台北市114年秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮」。典禮前蔣萬安在台北市兵役局長李治安、民政局副局長吳坤宏的陪同下，先向國軍先賢烈士以及家屬表達敬意與感謝，同時就南港軍人公墓忠烈祠園區，各項修繕工程的進度及後續的規畫方案提出相關說明，希望讓逝者有寧靜莊嚴的安息空間，也讓家屬有舒適的祭祀追思環境，並在典禮後送上慰問金，對國軍先賢先烈的貢獻表達崇高敬意。

針對民眾黨主席黃國昌日前在柯文哲遭收押滿周年時，率眾上街赴總統官邸前辦「走讀活動」演變成警民衝突，造成8警受傷，蔣萬安會前受訪表示此事有職權的角度及人權的角度，警察同仁的職責是依法執行勤務，從法治原則而言，警察局沒有別的辦法，必須依法處理。蔣萬安強調民眾黨此事的根源是民眾黨前主席柯文哲被羈押超過一年，讓人很難讓人不去想像，是不是「押人取供」的感覺，用此手段針對一位曾經參選總統的第三大政黨的黨主席，在任何民主國家都難以想像，從人權的角度，可以理解民眾黨的支持者為何走上街頭，呼籲各界保障柯文哲的人權。而對此集會遊行的准、駁權，是在北市府及北市警察局的職責，蔣萬安表示警察局多次對外說明此為會遊行的禁止區，依法駁回。