民眾黨走讀警被下令「放人就拔官」？北市警局長：守土有責無關拔官
民眾黨上月30日「司法改革、公民走讀」活動與警察爆發衝突，立委陳昭姿昨稱警方被下令「放人一步立刻拔官」。台北市警察局長李西河今回應，警方守土有責，與拔官無關，後續依檢方指示調查。
李西河今上午出席警政署舉辦「2025國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」，針對「放人一步就拔官」受訪說，這是守土有責，跟拔官無關，中正一警分局長陳瑞基昨有說明，當現場指揮官，這是本分職責，事實上也沒有任何長官指示「如果退後」、「如果被衝進來」就拔官，沒有這回事，這是警方勤務應有的責任及態度。
媒體詢問民眾黨走讀活動移送幾人？他說，陳分局長昨帶幹部向承辦檢察官報告，全案偵辦節奏、進度、內容依檢察官指示辦理。
