辦走讀爆衝突遭北檢列被告 黃國昌批民進黨追殺

中央社／ 台北2日電

民眾黨日前舉行走讀活動與警方爆發衝突，北檢已將民眾黨主席黃國昌列為他字案被告。黃國昌今天受訪時說，民進黨用集遊惡法追殺看不順眼的人，墮落速度讓人匪夷所思。

黃國昌8月30日號召群眾舉行「走讀」活動，群眾隊伍與警方對峙，多名黨公職人員跨越護欄，數度與員警推擠，導致8名員警受傷。

台北市警察局中正一分局日前表示，黃國昌等人涉違反集會遊行法、破壞阻材與推擠員警等違法行為。內政部也表示，脫序行為涉妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等，將移送台北地檢署偵辦。

台北地檢署今天表示，中正一分局於案發當天報請檢察官指揮偵辦，經蒐集事證後，依違反集會遊行法等罪送辦，檢察官將黃國昌列為他字案被告。本案由偵辦重大案件專組負責偵辦。

台北地方法院今天再度開庭審理京華城案與政治獻金案，提訊前台北市長柯文哲，並以證人身分傳喚同案被告、前台北市副市長彭振聲到庭。黃國昌、「館長」陳之漢等人到場旁聽。

黃國昌接受媒體訪問時表示，他被國家機器列被告不是第一次，過去高喊廢除集遊惡法的民進黨，現在用集遊惡法追殺看不順眼的人，賴清德放馬過來。

黃國昌也說，民進黨掌權以後，做這種連自己都唾棄的事，執政黨墮落的速度，讓人匪夷所思，以為動用司法檢調，能讓反對的人噤聲，敬告賴清德、卓榮泰，「你們錯了，人民不僅不會噤聲，只會越來越大聲。」

