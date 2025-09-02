黃國昌「走讀」被控對警勒頸 劉世芳：蒐證清楚會移送北檢偵辦

民眾黨上月30日「司法改革、公民走讀」活動與警察爆發衝突，黨主席黃國昌被控對警察勒頸。內政部長劉世芳今說，台北市警察局蒐證清楚後會移送台北地檢署偵辦，她尊重警方調查。

劉世芳今上午出席警政署舉辦「2025國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」，針對民眾黨走讀活動受訪說，民眾黨主席黃國昌及若干民意代表、民代候選人在北市聚眾活動，內政部立場已在新聞稿表達非常清楚。

她表示，尊重北市政府對於這次集會遊行的准駁，支持警政署、北市警方用柔性方式，處理這場聚眾活動。

媒體詢問有關黃國昌被控對警察勒頸，她說，尊重警察調查，北市警局已就聚眾活動發生行為說明清楚，有8名員警受傷，市警局蒐證清楚後，不管是妨害公務或有其他違反集會遊行法的行為，會移送台北地檢署偵辦，司法程序已在偵辦中，她尊重司法程序偵查。