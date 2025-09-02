快訊

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

超越台北？高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌「走讀」被控對警勒頸 劉世芳：蒐證清楚會移送北檢偵辦

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌被控在「走讀」活動對警察勒頸，內政部長劉世芳（左）今說，台北市警察局蒐證清楚後會移送台北地檢署偵辦，她尊重警方調查。記者李奕昕／攝影
民眾黨主席黃國昌被控在「走讀」活動對警察勒頸，內政部長劉世芳（左）今說，台北市警察局蒐證清楚後會移送台北地檢署偵辦，她尊重警方調查。記者李奕昕／攝影

民眾黨上月30日「司法改革、公民走讀」活動與警察爆發衝突，黨主席黃國昌被控對警察勒頸。內政部長劉世芳今說，台北市警察局蒐證清楚後會移送台北地檢署偵辦，她尊重警方調查。

劉世芳今上午出席警政署舉辦「2025國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」，針對民眾黨走讀活動受訪說，民眾黨主席黃國昌及若干民意代表、民代候選人在北市聚眾活動，內政部立場已在新聞稿表達非常清楚。

她表示，尊重北市政府對於這次集會遊行的准駁，支持警政署、北市警方用柔性方式，處理這場聚眾活動。

媒體詢問有關黃國昌被控對警察勒頸，她說，尊重警察調查，北市警局已就聚眾活動發生行為說明清楚，有8名員警受傷，市警局蒐證清楚後，不管是妨害公務或有其他違反集會遊行法的行為，會移送台北地檢署偵辦，司法程序已在偵辦中，她尊重司法程序偵查。

警察 北市 黃國昌 劉世芳 司法改革

延伸閱讀

甩鍋？劉世芳稱民眾黨走讀駁路權尊重北市 蔣萬安回應了

爆中科院拿機密資訊兜售要錢 黃國昌：涉整串軍事採購弊案

辦走讀遭內政部移送偵辦 黃國昌批綠忘記走街頭歷史

民進黨譴責黃國昌：違法集會破壞司法獨立 惡劣行徑令人不齒

相關新聞

黃國昌「走讀」被控對警勒頸 劉世芳：蒐證清楚會移送北檢偵辦

民眾黨上月30日「司法改革、公民走讀」活動與警察爆發衝突，黨主席黃國昌被控對警察勒頸。內政部長劉世芳今說，台北市警察局蒐...

甩鍋？劉世芳稱民眾黨走讀駁路權尊重北市 蔣萬安回應了

民眾黨日前辦走讀與員警爆衝突，由於民眾黨稱原有借路權，還繳完錢卻被駁回，內政部長劉世芳今稱尊重北市警局准駁。市長蔣萬安今...

民眾黨走讀衝突 蔣萬安表態遭許淑華批：向選民示好重創警察士氣

民眾黨日前舉辦走讀活動爆推擠，黨主席黃國昌今已被依他字案被告，台北市長蔣萬安表示，這事件根源就是柯文哲被羈押「押人取供」...

民眾黨走讀警被下令「放人就拔官」？北市警局長：守土有責無關拔官

民眾黨上月30日「司法改革、公民走讀」活動與警察爆發衝突，立委陳昭姿昨稱警方被下令「放人一步立刻拔官」。台北市警察局長李...

影／民眾黨「走讀」釀8警傷 卓榮泰：公權力不容受任何挑戰

行政院長卓榮泰上午出席「2025國際警察合作論壇-打擊跨境犯罪研討會」開幕式，會前被問到民眾黨走讀活動與警察爆發衝突一事...

走讀爆衝突 蔣萬安表態了 從人權理解民眾黨為何上街頭

民眾黨日前舉辦走讀活動爆推擠，民眾黨主席黃國昌今已被依他字案被告，對於綠營質疑蔣無態度？蔣萬安今表示，警局職責依法處理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。