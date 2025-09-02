走讀爆衝突 蔣萬安表態了 從人權理解民眾黨為何上街頭

民眾黨日前舉辦走讀活動爆推擠，民眾黨主席黃國昌今已被依他字案被告，對於綠營質疑蔣無態度？蔣萬安今表示，警局職責依法處理，但他也強調，這件事根源是柯文哲被羈押一年，很難不讓人想像是「押人取供」感覺。

蔣萬安也提到，所以用這樣的手段去針對曾經參選總統的第三大政黨的黨主席，在任何民主國家都難以想像，所以不禁讓人覺得，這樣的事很可能發生在你我身上，從人權角度，他可以理解民眾黨支持者，為何走上街頭，也支持民眾黨呼籲各界，保障柯文哲前主席的人權。

民眾黨在上個月30日的公民走讀活動爆發民眾黨支持者與員警推擠拉扯衝突，造成8名員警受傷，還有員警疑似被黃國昌勒脖，儘管員警沒有提到，不過北市警局已經移送北檢偵辦。

北市長蔣萬安今天主持台北市忠烈祠秋祭大典，被問及是否支持警察局的執法？對於有員警受傷的態度為何？蔣萬安說，這件事情有職權的角度，也有人權的角度，警察局同仁的職責是依法執行勤務，從法治原則，警察局沒有別的辦法，必須依法處理。

蔣說，但是他必須強調，這件事的根源，是民眾黨前主席柯文哲被羈押一年，很難不讓人想像是押人取供，這樣的感覺。