民眾黨走讀與警爆推擠衝突 府：集遊法可討論 但不能攻擊警察
民眾黨主席黃國昌上周率領群眾舉行「司法改革公民走讀」活動，過程中與警員爆發激烈推擠，內政部昨天發聲譴責衝突脫序行為，同時將全案移送台北地檢署偵辦。對此，總統府發言人郭雅慧今（2日）陪同賴清德總統出席「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」時在場外表示，歷來都有許多集會遊行法的修法討論，「不過從來沒有任何人提出集遊法的修法是可以攻擊警察」，法律保障各行各業，當然也包括保障警察。
郭雅慧表示，對於集遊法的修法歷來都有很多討論，但從來沒有任何人提出集遊法的修法是說可以攻擊警察；法律保障各行各業，當然這當中也包括警察。
郭雅慧指出，希望任何一場抗爭或街頭活動，其帶頭者都能注意到警察的安危。
