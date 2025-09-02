聽新聞
0:00 / 0:00
民眾黨「走讀」與警爆衝突 卓榮泰：維護公權力不容受任何挑戰
民眾黨上月30日「司法改革、公民走讀」活動與警察爆發衝突，行政院長卓榮泰今說，法律須保障警察，政府維護公權力決心，不容受任何挑戰。
警政署今在台北君悅酒店舉行「2025國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」，卓榮泰上午出席開幕式致詞，進入會場前有媒體提問怎麼看待民眾黨走讀活動有警察受傷。卓榮泰說，警察是保護人民，所以法律必須保障警察，政府維護公權力的決心跟做法，不容受到任何的挑戰。
台北市警察局長李西河前天晚間親上火線說明，表示譴責違法脫序行為，有關民眾黨主席黃國昌等人涉非法集會、對員警勒頸及破壞阻材，已報檢方指揮偵辦；警政署前晚也表示嚴正譴責，要求北市警局依法嚴辦，絕不縱容暴力行為，支持員警依法行政。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言