民眾黨「走讀」與警爆衝突 卓榮泰：維護公權力不容受任何挑戰

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
民眾黨「司法改革、公民走讀」活動與警察爆發衝突，行政院長卓榮泰（右）今說，政府維護公權力決心，不容受任何挑戰。記者李奕昕／攝影
民眾黨上月30日「司法改革、公民走讀」活動與警察爆發衝突，行政院長卓榮泰今說，法律須保障警察，政府維護公權力決心，不容受任何挑戰。

警政署今在台北君悅酒店舉行「2025國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」，卓榮泰上午出席開幕式致詞，進入會場前有媒體提問怎麼看待民眾黨走讀活動有警察受傷。卓榮泰說，警察是保護人民，所以法律必須保障警察，政府維護公權力的決心跟做法，不容受到任何的挑戰。

台北市警察局長李西河前天晚間親上火線說明，表示譴責違法脫序行為，有關民眾黨主席黃國昌等人涉非法集會、對員警勒頸及破壞阻材，已報檢方指揮偵辦；警政署前晚也表示嚴正譴責，要求北市警局依法嚴辦，絕不縱容暴力行為，支持員警依法行政。

相關新聞

甩鍋？劉世芳稱民眾黨走讀駁路權尊重北市 蔣萬安回應了

民眾黨日前辦走讀與員警爆衝突，由於民眾黨稱原有借路權，還繳完錢卻被駁回，內政部長劉世芳今稱尊重北市警局准駁。市長蔣萬安今...

走讀爆衝突 蔣萬安表態了 從人權理解民眾黨為何上街頭

民眾黨日前舉辦走讀活動爆推擠，民眾黨主席黃國昌今已被依他字案被告，對於綠營質疑蔣無態度？蔣萬安今表示，警局職責依法處理，...

民眾黨走讀與警爆推擠衝突 府：集遊法可討論 但不能攻擊警察

民眾黨主席黃國昌上周率領群眾舉行「司法改革公民走讀」活動，過程中與警員爆發激烈推擠，內政部昨天發聲譴責衝突脫序行為，同時...

民眾黨「走讀」與警爆衝突 卓榮泰：維護公權力不容受任何挑戰

民眾黨上月30日「司法改革、公民走讀」活動與警察爆發衝突，行政院長卓榮泰今說，法律須保障警察，政府維護公權力決心，不容受...

內政部揚言辦走讀 黃國昌：丟人現眼

民眾黨上周六發起走讀行動，過程與警員爆發推擠，內政部事後發聲譴責衝突脫序行為，同時將全案移送台北地檢署偵辦。民眾黨主席黃...

司改走讀傳遭下令「放人一步就拔官」 北市警澄清否認

民眾黨日前舉辦「司改走讀」活動造成警民推擠，警民多人受傷，警方後續依違反集遊法等罪嫌送辦；媒體報導立委陳昭姿指稱警方被下...

