民眾黨「走讀」與警爆衝突 卓榮泰：維護公權力不容受任何挑戰

民眾黨上月30日「司法改革、公民走讀」活動與警察爆發衝突，行政院長卓榮泰今說，法律須保障警察，政府維護公權力決心，不容受任何挑戰。

警政署今在台北君悅酒店舉行「2025國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」，卓榮泰上午出席開幕式致詞，進入會場前有媒體提問怎麼看待民眾黨走讀活動有警察受傷。卓榮泰說，警察是保護人民，所以法律必須保障警察，政府維護公權力的決心跟做法，不容受到任何的挑戰。

台北市警察局長李西河前天晚間親上火線說明，表示譴責違法脫序行為，有關民眾黨主席黃國昌等人涉非法集會、對員警勒頸及破壞阻材，已報檢方指揮偵辦；警政署前晚也表示嚴正譴責，要求北市警局依法嚴辦，絕不縱容暴力行為，支持員警依法行政。