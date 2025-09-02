內政部揚言辦走讀 黃國昌：丟人現眼

民眾黨上周六發起走讀行動，過程與警員爆發推擠，內政部事後發聲譴責衝突脫序行為，同時將全案移送台北地檢署偵辦。民眾黨主席黃國昌昨天表示，對於威權政黨而言，集會遊行法很好用，賴清德總統動用國家機器追殺政治敵人，「只能送他們四個字，叫做『丟人現眼』。」

民眾黨前主席柯文哲遭羈押一年，民眾黨上周六發起「司法改革、公民走讀」活動，過程中與警方爆發推擠，共八名員警受傷。內政部前天發布新聞稿譴責蓄意設計衝突、挑戰公權力的脫序行為，台北市警察局完成蒐證，涉及妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，移送台北地檢署偵辦。

對此黃國昌昨天受訪表示，「我該怎麼說內政部長劉世芳」，民進黨過去處於在野時期，當時還穿草鞋走在街頭，難道劉世芳已經全然忘記？「還是新一輩的民進黨人，沒有經歷過在街頭爭取民主的歷史，一開始就是穿著皮鞋坐享其成？」

「講出這樣子的話，我只能送他們四個字，叫做丟人現眼。」黃國昌說，賴總統利用國家機器對付政治競爭對手，如今已經使用到得心應手，台灣正在走回威權跟獨裁的老路；過去在前總統馬英九執政時期，自己同樣走上街頭被依法送辦，「當時的馬政府都沒有像賴政府一樣喊打喊殺，『民主進步』四個字可以丟到垃圾桶了。」

民進黨發言人韓瑩表示，黃國昌帶頭違法聚眾集會、煽惑支持者衝撞警方，造成多名員警受傷，內政部、警政署及台北市警察局皆嚴正譴責，並將依法究辦；民進黨譴責民眾黨踐踏民主法治行徑，請黃國昌勿再帶頭違法。

民眾黨發言人張彤說，民進黨指控「黃國昌勒頸警察」、「黨公職企圖開車衝撞封鎖線」，相關說法皆不實，身為執政黨不該一再以錯誤訊息挑動社會對立，更不該將第一線警察捲入政治攻防。