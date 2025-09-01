推擠拉扯員警？ 陳宥丞還原狀況：何來妨害公務之有

民眾黨8月30日公民走讀爆發推擠，內政部以涉妨害公務等移送北檢偵辦。民眾黨議員陳宥丞遭控強行推警，陳今在臉書還原當天狀況，表示警方以交通違規阻宣傳車不得行駛，他盡力協助緩和情緒「何來妨害公務之有？」

陳宥丞說，民視與三立報導提及民眾黨宣傳車於羅斯福路且未於管制區內行駛，員警以違規迴轉攔為由攔下，因現場並無任何開單設備，在等待違規開單過程，中正一分局仁愛路派出所長接獲上級命令，違法勒令要求該名駕駛不得再行駛。

陳說，他當下立即跟所長溝通，主要是告知違規開罰是員警的職責，但人身自由是憲法賦予人民的權利，希望所長不要強行擋車還阻止駕駛下車，並且在等待所長上級長官回應的同時，還告知他如果可以不要為難百姓人身自由，願協助駕駛該車輛離開，讓現場激動的情緒緩和。但沒想到該名所長在非管制的區域，該車輛行進方向也不是往官邸而去的情形下，還是執意強制阻擋駕駛下車及限制行動，才導致與現場民眾推擠受傷。

「本該是屬於人民的行走走讀權利被阻擋，竟連人民自由開車的權利也能剝奪！」陳宥丞質疑，民進黨自詡民主自由先鋒，更要求廢除集會遊行法，竟然強制讓手無寸鐵的人民不得行駛，不但沒有把街頭還給人民，現在還更限縮的行車自由。

陳宥丞說，他也必須對民視和三立的新聞報導內容嚴正抗議，因為從頭到尾他非但沒有妨害公務，沒有拉扯員警，還主動跟現場警員溝通協調，緩和雙方高漲的情緒，這也是為什麼員警最後願意讓他主動把車開走的原因。

陳說，當天參與的民眾，也有人在這個過程中受傷，這種人民和警員弱弱相殘的狀況是大家最不想看見的，所以警察也知道情緒失控必須冷靜，事後雙方在這件事情上面，也沒有想要過多的渲染或處理，但媒體卻一再的試圖見縫插針，挑起事端，也難怪所謂第四權的社會責任和報導公正性的價值，已經在現在的政權控制下飽受質疑。