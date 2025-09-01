民眾黨駁「黃國昌勒頸警察」為不實指控 批綠挑動社會對立

民眾黨上周六發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠。民眾黨發言人張彤今天表示，所謂「勒頸警察」、「企圖開車衝撞封鎖線」均為不實指控，民進黨不該以錯誤訊息挑動社會對立，更不該將警察同仁捲入政治攻防。

針對民眾黨上周發起「司法改革、公民走讀」活動，民進黨發言人韓瑩今天表示，民眾黨主席黃國昌宣稱走讀活動，過程中卻發生對警察勒頸、意圖開車闖入封鎖線等脫序行徑，完全目無法紀，請黃國昌勿再帶頭違法。

張彤稍早透過聲明回應，有關民進黨指控「黃國昌勒頸警察」、「黨公職企圖開車衝撞封鎖線」，相關說法皆為不實指控，身為執政黨不該一再以錯誤訊息挑動社會對立，更不該將第一線警察同仁捲入政治攻防。

張彤指出，民眾黨在博愛特區以「走讀」形式，引導民眾了解台灣民主發展歷程，並且反思當前司法受到政治干預的問題。然而活動開始之際，隊伍在並非禁制區的愛國西路即遭大規模拒馬阻攔，就連基本的行走權利都被限制，這種處境難免引發群眾不滿。

張彤強調，若非賴政府授意在非禁制區設置拒馬，就不會發生民眾被迫攀越障礙的情況，生活在一個正常的國家，絕對不會有人民無故選擇爬上拒馬，民進黨刻意截取片段影像、拼湊敘事，再透過掌控綠媒與側翼擴散，將自主上街的公民描繪成暴力群眾。

張彤表示，事實上透過當天完整的直播畫面，即可清楚看見黃國昌及所有參與公民均未有襲警行為，更不存在所謂「開車衝撞封鎖線」的情況。

張彤說，2024年12月20日立法院會進行選罷法、憲訴法修正條文三讀，民進黨立委煽動群眾推倒拒馬，甚至使用油壓剪破壞公物，「對照今日民進黨對民眾黨的指控，標準顯然不一致。」

張彤強調，民進黨如果真心關心警察，不應該只是政治操作，警方在第一時間舉行記者會，當時就表明將會依法處理，然而綠營人士持續在輿論場施壓，迫使警察機關再次舉行記者會，形同配合政治表演，而這樣的作法只會讓社會懷疑，政府是否將警政體系視為政治工具。

張彤呼籲，民進黨不要再將警察作為政治操作的附庸，如果真的有意改善基層處境，應該立即推動支持警消工會、提高退休金等實質改革，而不是藉由操弄輿論獲取短期政治利益。