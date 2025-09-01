快訊

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

網紅律師指導證人作偽證「演練一下」 判刑3月不得易科罰金

民眾黨駁「黃國昌勒頸警察」為不實指控 批綠挑動社會對立

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲遭羈押滿周年，民眾黨主席黃國昌（中）號召群眾舉辦「司法改革，公民走讀」活動，現場聚集破百人。記者許正宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲遭羈押滿周年，民眾黨主席黃國昌（中）號召群眾舉辦「司法改革，公民走讀」活動，現場聚集破百人。記者許正宏／攝影

民眾黨上周六發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠。民眾黨發言人張彤今天表示，所謂「勒頸警察」、「企圖開車衝撞封鎖線」均為不實指控，民進黨不該以錯誤訊息挑動社會對立，更不該將警察同仁捲入政治攻防。

針對民眾黨上周發起「司法改革、公民走讀」活動，民進黨發言人韓瑩今天表示，民眾黨主席黃國昌宣稱走讀活動，過程中卻發生對警察勒頸、意圖開車闖入封鎖線等脫序行徑，完全目無法紀，請黃國昌勿再帶頭違法。

張彤稍早透過聲明回應，有關民進黨指控「黃國昌勒頸警察」、「黨公職企圖開車衝撞封鎖線」，相關說法皆為不實指控，身為執政黨不該一再以錯誤訊息挑動社會對立，更不該將第一線警察同仁捲入政治攻防。

張彤指出，民眾黨在博愛特區以「走讀」形式，引導民眾了解台灣民主發展歷程，並且反思當前司法受到政治干預的問題。然而活動開始之際，隊伍在並非禁制區的愛國西路即遭大規模拒馬阻攔，就連基本的行走權利都被限制，這種處境難免引發群眾不滿。

張彤強調，若非賴政府授意在非禁制區設置拒馬，就不會發生民眾被迫攀越障礙的情況，生活在一個正常的國家，絕對不會有人民無故選擇爬上拒馬，民進黨刻意截取片段影像、拼湊敘事，再透過掌控綠媒與側翼擴散，將自主上街的公民描繪成暴力群眾。

張彤表示，事實上透過當天完整的直播畫面，即可清楚看見黃國昌及所有參與公民均未有襲警行為，更不存在所謂「開車衝撞封鎖線」的情況。

張彤說，2024年12月20日立法院會進行選罷法、憲訴法修正條文三讀，民進黨立委煽動群眾推倒拒馬，甚至使用油壓剪破壞公物，「對照今日民進黨對民眾黨的指控，標準顯然不一致。」

張彤強調，民進黨如果真心關心警察，不應該只是政治操作，警方在第一時間舉行記者會，當時就表明將會依法處理，然而綠營人士持續在輿論場施壓，迫使警察機關再次舉行記者會，形同配合政治表演，而這樣的作法只會讓社會懷疑，政府是否將警政體系視為政治工具。

張彤呼籲，民進黨不要再將警察作為政治操作的附庸，如果真的有意改善基層處境，應該立即推動支持警消工會、提高退休金等實質改革，而不是藉由操弄輿論獲取短期政治利益。

警察 拒馬 民進黨

延伸閱讀

辦走讀遭內政部移送偵辦 黃國昌批綠忘記走街頭歷史

民進黨譴責黃國昌：違法集會破壞司法獨立 惡劣行徑令人不齒

內政部嚴辦民眾黨走讀活動 黃國昌嗆劉世芳丟人現眼

民眾黨走讀遭移送北檢偵辦 黃國昌嗆「賴皇放馬過來」矢言推翻暴政

相關新聞

民眾黨駁「黃國昌勒頸警察」為不實指控 批綠挑動社會對立

民眾黨上周六發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠。民眾黨發言人張彤今天表示，所謂「勒頸警察」、「企圖開車衝撞封鎖線」均為...

民進黨譴責黃國昌：違法集會破壞司法獨立 惡劣行徑令人不齒

民眾黨前天發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，內政部將全案移送北檢偵辦，遭民眾黨主席黃國昌批評。民進黨批評，總統府旁等...

內政部嚴辦民眾黨走讀活動 黃國昌嗆劉世芳丟人現眼

民眾黨上周發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，內政部昨天發聲譴責衝突脫序行為，同時將全案移送台北地檢署偵辦。民眾黨主席...

民眾黨「走讀」與警釀衝突...綠諷連震怒都懶？ 蔣萬安發開學禮未多談

民眾黨日前舉辦「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國疑率群眾衝撞拒馬、和警方推擠，甚至出現勒脖爭議，造成8名警員受傷。綠議...

走讀衝突遭移送北檢 黃國昌嗆「賴皇放馬過來」

民眾黨前天發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，內政部昨發聲譴責衝突脫序行為，並將全案移送台北地檢署偵辦。民眾黨主席黃國...

民眾黨走讀遭移送北檢偵辦 黃國昌嗆「賴皇放馬過來」矢言推翻暴政

民眾黨昨天發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，內政部今天發聲譴責衝突脫序行為，同時將全案移送台北地檢署偵辦。民眾黨主席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。