民眾黨走讀釀8警受傷 綠：請黃國昌勿再帶頭違法

民眾黨8月30日舉行「走讀」活動，造成8名員警受傷。民進黨發言人韓瑩今天表示，民眾黨主席黃國昌宣稱走讀活動，卻發生對警察勒頸、意圖開車闖入封鎖線等脫序行徑，完全目無法紀，請黃國昌勿再帶頭違法。

對於走讀活動造成8名員警受傷，內政部昨天指出，脫序行為涉妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送北檢偵辦。黃國昌今天受訪時說，他在馬政府時走上街頭，即便被依法送辦，也未像現在賴政府喊打喊殺，民進黨已忘記穿草鞋走街頭的歷史。

韓瑩今天表示，黃國昌宣稱走讀活動，卻發生對警察勒頸、意圖開車闖入封鎖線等脫序行徑，完全目無法紀。當年時任台北市長柯文哲曾稱立委更應守法，總統府旁等禁制區不可集會遊行。如今黃國昌卻連守法都做不到，至今仍想規避責任，違法集會目的更是意圖破壞司法獨立，惡劣行徑令人不齒。

韓瑩說，黃國昌帶頭違法聚眾集會、煽惑支持者衝撞警方，造成多名員警受傷不適，內政部、警政署及台北市警察局皆嚴正譴責，並表示將依法究辦。民進黨譴責民眾黨踐踏民主法治行徑，請黃國昌勿再帶頭違法。