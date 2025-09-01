快訊

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

辦走讀遭內政部移送偵辦 黃國昌批綠忘記走街頭歷史

中央社／ 台北1日電

民眾黨日前舉行走讀活動與警方爆發衝突，內政部與北市警局都表示將依法偵辦。民眾黨主席黃國昌今天受訪時說，他在馬政府時走街頭，即便被依法送辦，也未像現在賴政府喊打喊殺，民進黨已忘記穿草鞋走街頭的歷史。

黃國昌8月30日號召群眾舉行「走讀」活動，隊伍不僅與警方對峙，且多位黨公職跨越護欄，數度與員警爆發推擠，造成8名員警受傷。內政部昨天指出，脫序行為涉妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送北檢偵辦；針對網路流傳AI變造員警表情的假訊息，警方也另案偵辦。

第11屆立法院第4會期今天上午8時開始報到，民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌於上午9時45分左右報到後接受媒體聯訪。媒體詢問如何看待內政部與警方要偵辦走讀活動。

黃國昌表示，內政部長劉世芳這群人忘了過去民進黨在野時期穿草鞋走街頭的歷史，他過去在馬政府時期走街頭，即便被依照集遊法送辦，也沒有像現在的賴政府喊打喊殺，這群民進黨人可以把「民主進步」這4字丟到垃圾桶。

黃國昌說，民進黨過去曾說要廢除集遊惡法，但至今未廢除，因為對骨子裡是威權的政黨而言，集遊法非常好用；總統賴清德不敢面對人民，就用層層拒馬阻絕民眾的聲音，但面對國家機器與暴政，他從沒在怕，因為用國家機器追殺政敵，救不了民調，只會讓民眾更唾棄。

談及新會期何時開議，黃國昌表示，經過3個月延會，就看兩大黨團對議程安排，民眾黨團隨時準備好，就看兩大黨團決定何時開議。

至於新會期優先法案，黃國昌表示，民眾黨團會在開議前一天舉辦記者會，跟社會完整說明，上會期雖經過3個月延會，但因民進黨團杯葛院會而浪費太多時間，很多民生經濟法案，例如營養午餐法、外送員權益專法、國內移轉投票法制、司法改革法案等都未處理；現在大罷免結束、沒看到大成功，希望民進黨記取教訓，別再浪費寶貴的院會時間。

此外，民眾黨團擬修公投法將公投綁大選，但中選會主委李進勇認為，若修法恐重演2018選務亂象。黃國昌指出，過去民進黨主張推動公投綁大選，但2018年促使把公投鎖回鳥籠的原因，不是選務混亂，實際原因是2018年民進黨輸到脫褲子、選輸翻桌，直接利用國會優勢將公投法逕付二讀，30天火速完成修法。

黃國昌說，在野黨現在想把公投法從鳥籠放出來，政府又開始找一堆似是而非的理由推託，李進勇忝為民進黨前輩，應回去複習民進黨推動公投民主的歷史。

黃國昌 民進黨 公投綁大選

延伸閱讀

民進黨譴責黃國昌：違法集會破壞司法獨立 惡劣行徑令人不齒

內政部嚴辦民眾黨走讀活動 黃國昌嗆劉世芳丟人現眼

民眾黨走讀遭移送北檢偵辦 黃國昌嗆「賴皇放馬過來」矢言推翻暴政

北市警局長親上火線！稱黃國昌涉非法集會對警勒頸 報北檢指揮偵辦

相關新聞

民進黨譴責黃國昌：違法集會破壞司法獨立 惡劣行徑令人不齒

民眾黨前天發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，內政部將全案移送北檢偵辦，遭民眾黨主席黃國昌批評。民進黨批評，總統府旁等...

內政部嚴辦民眾黨走讀活動 黃國昌嗆劉世芳丟人現眼

民眾黨上周發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，內政部昨天發聲譴責衝突脫序行為，同時將全案移送台北地檢署偵辦。民眾黨主席...

民眾黨「走讀」與警釀衝突...綠諷連震怒都懶？ 蔣萬安發開學禮未多談

民眾黨日前舉辦「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國疑率群眾衝撞拒馬、和警方推擠，甚至出現勒脖爭議，造成8名警員受傷。綠議...

走讀衝突遭移送北檢 黃國昌嗆「賴皇放馬過來」

民眾黨前天發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，內政部昨發聲譴責衝突脫序行為，並將全案移送台北地檢署偵辦。民眾黨主席黃國...

民眾黨走讀遭移送北檢偵辦 黃國昌嗆「賴皇放馬過來」矢言推翻暴政

民眾黨昨天發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，內政部今天發聲譴責衝突脫序行為，同時將全案移送台北地檢署偵辦。民眾黨主席...

民眾黨走讀與警爆衝突 警政署：嚴正譴責要求北市警局依法嚴辦

民眾黨昨舉行「司法改革、公民走讀」活動，與警察爆發衝突。警政署今晚表示嚴正譴責，要求台北市警察局依法嚴辦，絕不縱容暴力行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。