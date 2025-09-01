辦走讀遭內政部移送偵辦 黃國昌批綠忘記走街頭歷史

民眾黨日前舉行走讀活動與警方爆發衝突，內政部與北市警局都表示將依法偵辦。民眾黨主席黃國昌今天受訪時說，他在馬政府時走街頭，即便被依法送辦，也未像現在賴政府喊打喊殺，民進黨已忘記穿草鞋走街頭的歷史。

黃國昌8月30日號召群眾舉行「走讀」活動，隊伍不僅與警方對峙，且多位黨公職跨越護欄，數度與員警爆發推擠，造成8名員警受傷。內政部昨天指出，脫序行為涉妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送北檢偵辦；針對網路流傳AI變造員警表情的假訊息，警方也另案偵辦。

第11屆立法院第4會期今天上午8時開始報到，民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌於上午9時45分左右報到後接受媒體聯訪。媒體詢問如何看待內政部與警方要偵辦走讀活動。

黃國昌表示，內政部長劉世芳這群人忘了過去民進黨在野時期穿草鞋走街頭的歷史，他過去在馬政府時期走街頭，即便被依照集遊法送辦，也沒有像現在的賴政府喊打喊殺，這群民進黨人可以把「民主進步」這4字丟到垃圾桶。

黃國昌說，民進黨過去曾說要廢除集遊惡法，但至今未廢除，因為對骨子裡是威權的政黨而言，集遊法非常好用；總統賴清德不敢面對人民，就用層層拒馬阻絕民眾的聲音，但面對國家機器與暴政，他從沒在怕，因為用國家機器追殺政敵，救不了民調，只會讓民眾更唾棄。

談及新會期何時開議，黃國昌表示，經過3個月延會，就看兩大黨團對議程安排，民眾黨團隨時準備好，就看兩大黨團決定何時開議。

至於新會期優先法案，黃國昌表示，民眾黨團會在開議前一天舉辦記者會，跟社會完整說明，上會期雖經過3個月延會，但因民進黨團杯葛院會而浪費太多時間，很多民生經濟法案，例如營養午餐法、外送員權益專法、國內移轉投票法制、司法改革法案等都未處理；現在大罷免結束、沒看到大成功，希望民進黨記取教訓，別再浪費寶貴的院會時間。

此外，民眾黨團擬修公投法將公投綁大選，但中選會主委李進勇認為，若修法恐重演2018選務亂象。黃國昌指出，過去民進黨主張推動公投綁大選，但2018年促使把公投鎖回鳥籠的原因，不是選務混亂，實際原因是2018年民進黨輸到脫褲子、選輸翻桌，直接利用國會優勢將公投法逕付二讀，30天火速完成修法。

黃國昌說，在野黨現在想把公投法從鳥籠放出來，政府又開始找一堆似是而非的理由推託，李進勇忝為民進黨前輩，應回去複習民進黨推動公投民主的歷史。