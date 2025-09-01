民進黨譴責黃國昌：違法集會破壞司法獨立 惡劣行徑令人不齒

民眾黨前天發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，內政部將全案移送北檢偵辦，遭民眾黨主席黃國昌批評。民進黨批評，總統府旁等禁制區不可集會遊行，黃國昌連守法都做不到，仍想規避責任，而違法集會目的更是意圖破壞司法獨立，惡劣行徑令人不齒。

民眾黨「走讀」與警方爆衝突，內政部、警政署皆已表態。黃國昌表示，民進黨在野時期主張廢除集遊惡法，賴清德總統掌權後卻嚴辦走讀活動；他開嗆「賴皇放馬過來」，矢言推翻暴政。

對此，民進黨發言人韓瑩表示，黃國昌宣稱走讀活動，卻發生對警察勒頸、意圖開車闖入封鎖線等脫序行徑，完全目無法紀。當年時任台北市長柯文哲曾稱立委更應守法，總統府旁等禁制區不可集會遊行。如今黃國昌卻連守法都做不到，至今仍想規避責任、違法集會目的更是意圖破壞司法獨立，惡劣行徑令人不齒。

韓瑩表示，黃國昌帶頭違法聚眾集會、煽惑支持者衝撞警方，造成多名員警受傷不適，內政部、警政署及台北市警察局皆嚴正譴責，並表示將依法究辦。民進黨譴責民眾黨踐踏民主法治行徑，請黃國昌勿再帶頭違法。