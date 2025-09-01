內政部嚴辦民眾黨走讀活動 黃國昌嗆劉世芳丟人現眼

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）上周率領群眾舉行「司法改革公民走讀」活動，過程中與警員爆發激烈推擠。（記者曾原信／攝影）
民眾黨上周發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，內政部昨天發聲譴責衝突脫序行為，同時將全案移送台北地檢署偵辦。民眾黨主席黃國昌今天表示，對於威權政黨而言，集會遊行法很好用，賴清德總統動用國家機器追殺政治敵人，「只能送他們四個字，叫做丟人現眼。」

民眾黨前主席柯文哲遭羈押近1年，民眾黨上周發起「司法改革、公民走讀」活動，過程中與警方爆發推擠，台北市警察局、保一總隊共8名員警受傷。內政部昨天發布新聞稿指出，嚴正譴責蓄意設計衝突、挑戰公權力的脫序行為，台北市警察局完成蒐證，涉及妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，全案將移送台北地檢署偵辦。

立法院第11屆第4會期今天開始報到，黃國昌在完成手續後接受媒體採訪，聽聞內政部將嚴懲嚴辦走讀活動，他先是嘆了一口氣直言「我該怎麼說內政部長劉世芳」，隨後說民進黨過去在野時期，當時如何穿著草鞋走在街頭，難道這群人都已經忘記，還是新一輩的民進黨人，沒有經歷過去這段歷史，只是穿著皮鞋坐享其成。

「講出這樣子的話，我只能送他們四個字，叫做丟人現眼」，黃國昌直言，賴總統利用國家機器對付政治競爭對手，如今已經使用到得心應手，台灣正在走回威權跟獨裁的老路，而過去在前總統馬英九執政時期，自己同樣走上街頭被依法送辦，「當時的馬政府都沒有像賴政府一樣喊打喊殺，『民主進步』四個字可以丟到垃圾桶了。」

黃國昌質疑，賴總統過去主張把街頭還給人民、廢除集會遊行惡法，民進黨跳票已久都不會覺得丟臉，國家人權報告也明確直指違反兩公約，外國專家學者更是質問民進黨政府，集會遊行法如此惡法為什麼不趕快廢止。

黃國昌說，現在終於真相大白，因為對於骨子裡的威權政黨而言，集會遊行法非常好用，賴總統不敢直接面對人民，只會用層層拒馬把抗議的聲音阻絕在外，「時任民主鬥陣副總召吳崢，當時對馬英九提出的批評，一模一樣的批評，乘以10倍還給賴總統，完全沒有任何違和感。」

黃國昌強調，為了爭取台灣的民主與司法改革，他從學者時期就走上街頭，也從來不害怕面對國家機器與暴政，「我過去不會怕，現在會怕賴總統要用國家機器對付我」，利用國家機器追殺政治敵人，不僅救不了總統民調，只會讓越來越多人民唾棄，「我昨天就說，賴皇放馬過來。」

馬英九 黃國昌 集會遊行

