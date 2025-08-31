快訊

「現代農夫」傍晚6點上床睡覺 照顧者從崩潰到轉念…全靠這招翻轉

聽新聞
0:00 / 0:00

走讀衝突遭移送北檢 黃國昌嗆「賴皇放馬過來」

聯合報／ 記者林敬家林宛諭林銘翰黃婉婷李奕昕／連線報導
民眾黨「走讀」與警方爆衝突，台北市警察局長李西河表示報檢方指揮偵辦。記者李奕昕／翻攝
民眾黨「走讀」與警方爆衝突，台北市警察局長李西河表示報檢方指揮偵辦。記者李奕昕／翻攝

民眾黨前天發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，內政部昨發聲譴責衝突脫序行為，並將全案移送台北地檢署偵辦。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨在野時期主張廢除集遊惡法，賴清德總統掌權後卻嚴辦走讀活動；他開嗆「賴皇放馬過來」，矢言推翻暴政。

黃國昌昨出席彰化縣黨部開幕揭牌儀式，針對前一天爆發警民衝突，他強調從頭到尾沒勒人脖子，連當事警員都出來澄清，民進黨還鋪天蓋地抹黑，「賴清德在哪，哪裡就是威權」。

但內政部昨譴責蓄意設計衝突、挑戰公權力的脫序行為，並指北市警局已完成蒐證，涉及妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送台北地檢署偵辦。

台北市警察局長李西河昨晚更親上火線表示，有關黃國昌等人涉非法集會、對員警勒頸及破壞阻材，報檢方指揮偵辦。

李西河由中正一警分局長陳瑞基陪同開記者會表示，將本於毋枉毋縱原則處理。對於網路流傳影片，中正一分局督察組長陳育健面露笑容，李西河說，有關網路流傳陳遭黃勒頸的部分影像，疑遭ＡＩ後製，將依個人資料保護法另案偵辦。

延伸閱讀

民眾黨走讀遭移送北檢偵辦 黃國昌嗆「賴皇放馬過來」矢言推翻暴政

北市警局長親上火線！稱黃國昌涉非法集會對警勒頸 報北檢指揮偵辦

黃國昌駁「勒警脖」開嗆記者夠了沒 綠委：又要失憶硬拗？

民眾黨走讀活動爆衝突 黃國昌：賴清德害怕人民聲音用惡法抹黑

相關新聞

民眾黨聲援柯文哲釀8警傷 內政部譴責：涉3犯行將移送北檢偵辦

民眾黨前主席柯文哲因案遭羈押近一年，民眾黨主席黃國昌昨率支持者發起走讀行動，過程中與警方爆發激烈推擠，釀八名員警受傷。內...

民眾黨走讀遭移送北檢偵辦 黃國昌嗆「賴皇放馬過來」矢言推翻暴政

民眾黨昨天發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，內政部今天發聲譴責衝突脫序行為，同時將全案移送台北地檢署偵辦。民眾黨主席...

北市警局長親上火線！稱黃國昌涉非法集會對警勒頸 報北檢指揮偵辦

民眾黨昨舉行「司法改革、公民走讀」活動，與警方爆發衝突。台北市警察局長李西河今晚親上火線說明，表示譴責違法脫序行為，有關...

走讀衝突遭移送北檢 黃國昌嗆「賴皇放馬過來」

民眾黨前天發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，內政部昨發聲譴責衝突脫序行為，並將全案移送台北地檢署偵辦。民眾黨主席黃國...

民眾黨走讀與警爆衝突 警政署：嚴正譴責要求北市警局依法嚴辦

民眾黨昨舉行「司法改革、公民走讀」活動，與警察爆發衝突。警政署今晚表示嚴正譴責，要求台北市警察局依法嚴辦，絕不縱容暴力行...

黃國昌駁「勒警脖」開嗆記者夠了沒 綠委：又要失憶硬拗？

民眾黨主席黃國昌勒員警脖子爭議延燒，他今接受媒體提問時強調「手是放在員警肩膀」，並嗆記者「你夠了嗎」，引發熱議。民進黨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。