走讀衝突遭移送北檢 黃國昌嗆「賴皇放馬過來」

民眾黨前天發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，內政部昨發聲譴責衝突脫序行為，並將全案移送台北地檢署偵辦。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨在野時期主張廢除集遊惡法，賴清德總統掌權後卻嚴辦走讀活動；他開嗆「賴皇放馬過來」，矢言推翻暴政。

黃國昌昨出席彰化縣黨部開幕揭牌儀式，針對前一天爆發警民衝突，他強調從頭到尾沒勒人脖子，連當事警員都出來澄清，民進黨還鋪天蓋地抹黑，「賴清德在哪，哪裡就是威權」。

但內政部昨譴責蓄意設計衝突、挑戰公權力的脫序行為，並指北市警局已完成蒐證，涉及妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送台北地檢署偵辦。

台北市警察局長李西河昨晚更親上火線表示，有關黃國昌等人涉非法集會、對員警勒頸及破壞阻材，報檢方指揮偵辦。

李西河由中正一警分局長陳瑞基陪同開記者會表示，將本於毋枉毋縱原則處理。對於網路流傳影片，中正一分局督察組長陳育健面露笑容，李西河說，有關網路流傳陳遭黃勒頸的部分影像，疑遭ＡＩ後製，將依個人資料保護法另案偵辦。