民眾黨走讀遭移送北檢偵辦 黃國昌嗆「賴皇放馬過來」矢言推翻暴政

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）號召群眾，舉辦「司法改革，公民走讀」活動，過程中與警員爆發激烈推擠。記者許正宏／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）號召群眾，舉辦「司法改革，公民走讀」活動，過程中與警員爆發激烈推擠。記者許正宏／攝影

民眾黨昨天發起走讀行動，過程與警員爆發激烈推擠，內政部今天發聲譴責衝突脫序行為，同時將全案移送台北地檢署偵辦。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨在野時期主張廢除集遊惡法，賴清德總統掌權後卻嚴辦走讀活動，「賴皇放馬過來、矢言推翻暴政。」

民眾黨前主席柯文哲遭羈押近1年，民眾黨昨天發起「司法改革、公民走讀」活動，過程中與警方爆發推擠，台北市警察局、保一總隊共8名員警受傷。內政部晚間發布新聞稿指出，嚴正譴責蓄意設計衝突、挑戰公權力的脫序行為，台北市警察局完成蒐證，涉及妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，全案將移送台北地檢署偵辦。

針對內政部說法，黃國昌表示，「萊爾校長如何走向獨裁之路」，民進黨在野時期主張廢除集遊惡法、把街頭還給人民，賴總統掌權後卻嚴辦走讀活動、大規模封鎖道路，他的感想是「賴皇放馬過來、矢言推翻暴政。」

民眾黨發言人張彤昨天也說，賴總統把警察推到第一線，民進黨還假惺惺地裝作關心基層警察，難道以為大家都忘記「政府未依法編列提高警消退休金」，實在無恥至極，而在司法改革的道路上面，民眾黨不會停下腳步更不會屈服，持續傾全力終結政治追殺、找回國家正義。

