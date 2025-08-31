民眾黨走讀與警爆衝突 警政署：嚴正譴責要求北市警局依法嚴辦

民眾黨昨舉行「司法改革、公民走讀」活動，與警察爆發衝突。警政署今晚表示嚴正譴責，要求台北市警察局依法嚴辦，絕不縱容暴力行為，支持員警依法行政。

警政署表示，北市警局昨執行「0830專案」勤務，造成8名第一線執勤員警受傷，警政署立即派員慰問並啟動醫療協助，確保同仁能獲得最完善照護與休養。

警政署指出，活動未依規定申請，部分民眾無視警方因違法集會遊行而舉牌警告、命令解散及制止之命令，鼓動群眾、推擠員警及攀越警方架設阻材，造成員警受傷、阻材損壞，警政署嚴正譴責，全力支持並要求北市警局，針對脫序及妨害公務等違法行為依法嚴辦。

警政署說，合法的集會遊行為法律所保障，惟活動過程不容發生違法脫序行為，警政署已責請北市警局務必依現場蒐得相關證據依法偵辦，絕不縱容任何暴力及挑戰公權力、妨害執勤行為，以捍衛執法尊嚴。

警政署說，捍衛公權力不容挑戰是不變的價值，嚴正執法更沒有妥協空間，警政署永遠與所有同仁站在一起，支持同仁依法行政、嚴正執法，做大家最堅實的後盾。