北市警局長親上火線！稱黃國昌涉非法集會對警勒頸 報北檢指揮偵辦

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
民眾黨昨「司法改革、公民走讀」活動與警方爆衝突，台北市警察局長李西河（右）今晚在市警局說明，由中正一警分局長陳瑞基（左）陪同。記者李奕昕／攝影
民眾黨昨「司法改革、公民走讀」活動與警方爆衝突，台北市警察局長李西河（右）今晚在市警局說明，由中正一警分局長陳瑞基（左）陪同。記者李奕昕／攝影

民眾黨昨舉行「司法改革、公民走讀」活動，與警方爆發衝突。台北市警察局長李西河今晚親上火線說明，表示譴責違法脫序行為，有關民眾黨主席黃國昌等人涉非法集會、對員警勒頸及破壞阻材，已報檢方指揮偵辦。

李西河今晚在北市警局由中正一警分局長陳瑞基陪同開記者會。李表示，民眾黨主席黃國昌號召群眾於中山南路、愛國西路口非法集會，市警局對活動過程中造成員警受傷及破壞阻材等違法脫序行為嚴正譴責，將本於毋枉毋縱原則處理。

他指出，已報請台北地檢署檢察官指揮，有關黃國昌等人涉嫌非法集會、對員警勒頸推擠造成員警受傷及破壞阻材等違反集會遊行法、妨害公務行為，將依相關事證依法移請北檢偵辦。

網路流傳影片，中正一分局督察組長陳育健被民眾黨主席黃國昌「手勾頸部」，陳面露笑容。李西河說，有關網路流傳陳遭黃勒頸的部分影像，疑遭AI後製，將依個人資料保護法另案偵辦。

他說，呼籲民眾舉辦集會遊行活動，應和平理性並要求群眾自制，配合警方管制與協助，如有暴力違法行為將依法究辦。

媒體詢問有關黃國昌在活動現場批陳瑞基，靠前國策顧問黃承國升官。李西河說，有關陳的分局長核定是警政署權責一條鞭，在他任內，黃承國對他沒有任何關說或聯繫，也沒有對陳的人事做任何關說或表示。

