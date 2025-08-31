民眾黨聲援柯文哲釀8警傷 內政部譴責：涉3犯行將移送北檢偵辦

民眾黨前主席柯文哲因案遭羈押近一年，民眾黨主席黃國昌昨率支持者發起走讀行動，過程中與警方爆發激烈推擠，釀八名員警受傷。內政部今天指出，嚴正譴責蓄意設計衝突、挑戰公權力的脫序行為，北市警局已完成蒐證，涉及妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送台北地檢署偵辦。

黃國昌昨率支持者舉行「司法改革公民走讀」活動，行經愛國西路口時爆發警民衝突，更一度出現黃國昌疑似「勒頸員警」的爭議畫面，相關現場照片在網路上瘋傳，民眾黨聲稱警方嘴型是「燦笑」，綠營則指控燦笑照是AI生成。

內政部表示，「0830專案」勤務中，台北市警察局及保一總隊共8名同仁遭群眾強烈推擠或因身體不適受傷，甚至一度昏迷送醫。警政署除立即派員前往醫院及分局逐一探視，並致上慰問金外，並肯定同仁恪守崗位，維護社會秩序。

內政部強調，相關脫序行為，已由北市警局蒐證完畢，涉及妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送台北地檢署偵辦。內政部並警告，後續網路上流傳透過AI變造員警表情的錯假訊息，已嚴重誤導社會視聽，警政署將依法另案偵辦，追究偽造影像及散佈者之法律責任。

內政部指出，嚴正譴責蓄意設計衝突、挑戰公權力的脫序行為，肯定第一線員警堅守崗位維護秩序，並全力支持警政署依法行政，兼顧社會安全及民主價值。