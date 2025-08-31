快訊

對等關稅變數使億萬富豪不敢躁進 7月存款比重掛47.4%高點

民眾黨聲援柯文哲釀8警傷 內政部譴責：涉3犯行將移送北檢偵辦

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，過程中與警方爆發激烈推擠。記者曾原信／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，過程中與警方爆發激烈推擠。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲因案遭羈押近一年，民眾黨主席黃國昌昨率支持者發起走讀行動，過程中與警方爆發激烈推擠，釀八名員警受傷。內政部今天指出，嚴正譴責蓄意設計衝突、挑戰公權力的脫序行為，北市警局已完成蒐證，涉及妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送台北地檢署偵辦。

黃國昌昨率支持者舉行「司法改革公民走讀」活動，行經愛國西路口時爆發警民衝突，更一度出現黃國昌疑似「勒頸員警」的爭議畫面，相關現場照片在網路上瘋傳，民眾黨聲稱警方嘴型是「燦笑」，綠營則指控燦笑照是AI生成。

內政部表示，「0830專案」勤務中，台北市警察局及保一總隊共8名同仁遭群眾強烈推擠或因身體不適受傷，甚至一度昏迷送醫。警政署除立即派員前往醫院及分局逐一探視，並致上慰問金外，並肯定同仁恪守崗位，維護社會秩序。

內政部強調，相關脫序行為，已由北市警局蒐證完畢，涉及妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送台北地檢署偵辦。內政部並警告，後續網路上流傳透過AI變造員警表情的錯假訊息，已嚴重誤導社會視聽，警政署將依法另案偵辦，追究偽造影像及散佈者之法律責任。

內政部指出，嚴正譴責蓄意設計衝突、挑戰公權力的脫序行為，肯定第一線員警堅守崗位維護秩序，並全力支持警政署依法行政，兼顧社會安全及民主價值。

衝突 內政部 民眾黨

延伸閱讀

黃國昌駁「勒警脖」開嗆記者夠了沒 綠委：又要失憶硬拗？

民眾黨走讀活動爆衝突 黃國昌：賴清德害怕人民聲音用惡法抹黑

黃國昌嗆警「太親近黑道」 中正一分局長陳瑞基：絕對禁得起考驗

影／黃國昌「伸手勒員警脖子」？影像畫面曝光 當事人也發聲了

相關新聞

北市警局長親上火線！稱黃國昌涉非法集會對警勒頸 報北檢指揮偵辦

民眾黨昨舉行「司法改革、公民走讀」活動，與警方爆發衝突。台北市警察局長李西河今晚親上火線說明，表示譴責違法脫序行為，有關...

民眾黨聲援柯文哲釀8警傷 內政部譴責：涉3犯行將移送北檢偵辦

民眾黨前主席柯文哲因案遭羈押近一年，民眾黨主席黃國昌昨率支持者發起走讀行動，過程中與警方爆發激烈推擠，釀八名員警受傷。內...

黃國昌駁「勒警脖」開嗆記者夠了沒 綠委：又要失憶硬拗？

民眾黨主席黃國昌勒員警脖子爭議延燒，他今接受媒體提問時強調「手是放在員警肩膀」，並嗆記者「你夠了嗎」，引發熱議。民進黨立...

民眾黨走讀活動爆衝突 黃國昌：賴清德害怕人民聲音用惡法抹黑

台灣民眾黨主席黃國昌今天上午到彰化出席彰化縣黨部開幕揭牌儀式，針對昨天舉辦「司法改革，公民走讀」活動，爆發警民衝突，黃國...

黃國昌嗆警「太親近黑道」 中正一分局長陳瑞基：絕對禁得起考驗

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌30日號召群眾聚集捷運中正紀念堂出口參與「司法改革，公民走讀」，期間疑為...

警報檢偵辦黃國昌等人 白批集遊惡法

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌昨號召群眾在捷運中正紀念堂站出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，與維護總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。