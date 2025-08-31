黃國昌駁「勒警脖」開嗆記者夠了沒 綠委：又要失憶硬拗？

民眾黨主席黃國昌勒員警脖子爭議延燒，他今接受媒體提問時強調「手是放在員警肩膀」，並嗆記者「你夠了嗎」，引發熱議。民進黨立委許智傑酸「黃國昌你才夠了」，多次羞辱媒體、動手攻擊員警，影片那麼清楚，等等又要裝失憶硬拗嗎？趕快認錯道歉，依法處罰，不要再做社會負面教材。

「畫面怵目驚心，讓人非常痛心！」民進黨立委林俊憲認為，一個立委、政黨主席公然違法，非常丟臉，黃國昌應向社會公開道歉。他並稱，法律明定管制區不能遊行，違法就是違法，現在考驗的是台北市長蔣萬安的魄力，就算是黃國昌 ，法律也不應該有假期，應將違法之人移送法辦。才能嚇阻未來集會遊行時，藉作秀來破壞法律的人。

林俊憲指出，總統官邸附近是遊行禁止區，任何政黨執政都是如此，相信黃國昌也知道，仍然要去就是刻意製造衝擊，演戲騙騙小草支持者，「那你演戲演過分，演到觸犯法律，當然法律要來究辦，這是必然，就看蔣萬安敢不敢，有沒有維護麾下台北市警察尊嚴」。