民眾黨走讀活動爆衝突 黃國昌：賴清德害怕人民聲音用惡法抹黑

台灣民眾黨主席黃國昌今天上午到彰化出席彰化縣黨部開幕揭牌儀式，針對昨天舉辦「司法改革，公民走讀」活動，爆發警民衝突，黃國昌表示，昨天是走讀活動，是依什麼法要申請？警察為何粗暴地要搶鑰匙，他痛斥，現在賴清德總統害怕人民的聲音，想拿集遊惡法來對付人民。

黃國昌今天偕同有意參選彰化縣長的立委張啓楷、與彰化縣黨部主席溫宗諭一起主持彰化縣黨部開幕揭牌儀式。

媒體也詢問昨天走讀活動的衝突，黃國昌強調，昨天他從頭到尾沒勒人脖子，民進黨鋪天蓋地抺黑民眾黨活動，賴清德面對人民是用拒馬，把抗議聲音排除在外，「連我去勒手員警的脖子，這樣的話都講得出來」，連員警都出來澄清了。

黃國昌說，過去國民黨就是這樣搞才倒台，所以我們一起讓賴清德倒台，賴清德政府已經變成最醜陋的模樣，當初國民黨執政時還沒像民進黨這樣厚顏無恥，賴清德在哪，哪裡就是威權。

「昨天是走讀活動，為什麼要申請？且宣傳車也未衝撞任何人」，黃國昌說，昨天警察為何要粗暴的搶鑰匙，他們也將追究，他們只是要走愛國西路人行道，並不是要走總統府前，為何過去綠色可以走總統府前人行道，為何民進黨愈來愈威權，「這樣不是綠能，你不能嗎?」，為何賴清德現在害怕人民的聲音，想想自己以前在街頭怎麼衝撞，現在卻拿集遊惡法來對付人民，當你用威權想阻斷人民聲音，人民的反彈就會愈大，2024用40%選上總統，到2028年時可能連30%支持都不會有。

他說，2013年10月他在總統府的集會，很多民進黨的參加，他被集遊法辦也不是第一次了，當初為勞基法時他在總統府前，蔡英文一樣是辦他，想要用集遊法打壓人民發聲的權利，請好好複習一下民進黨的歷史，過去民進黨是從街頭起家，幫民眾發聲，抗議國民黨政府，現在卻用拒馬把人民阻隔在外，讓總統聽不見人民聲音，現在的民進黨徹底成為自己過去最討厭的樣子。