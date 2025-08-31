快訊

2025全球最安全國家揭曉！台灣退步了 亞洲僅這國闖入前10名

每天都在切除大腸瘜肉 北醫消化內科醫師卓庭毅授如何降風險

NBA／準絕殺暴龍、大轉身過費雪 林書豪「林來瘋」經典時刻

民眾黨走讀活動爆衝突 黃國昌：賴清德害怕人民聲音用惡法抹黑

聯合報／ 記者林敬家林宛諭／彰化即時報導

台灣民眾黨主席黃國昌今天上午到彰化出席彰化縣黨部開幕揭牌儀式，針對昨天舉辦「司法改革，公民走讀」活動，爆發警民衝突，黃國昌表示，昨天是走讀活動，是依什麼法要申請？警察為何粗暴地要搶鑰匙，他痛斥，現在賴清德總統害怕人民的聲音，想拿集遊惡法來對付人民。

黃國昌今天偕同有意參選彰化縣長的立委張啓楷、與彰化縣黨部主席溫宗諭一起主持彰化縣黨部開幕揭牌儀式。

媒體也詢問昨天走讀活動的衝突，黃國昌強調，昨天他從頭到尾沒勒人脖子，民進黨鋪天蓋地抺黑民眾黨活動，賴清德面對人民是用拒馬，把抗議聲音排除在外，「連我去勒手員警的脖子，這樣的話都講得出來」，連員警都出來澄清了。

黃國昌說，過去國民黨就是這樣搞才倒台，所以我們一起讓賴清德倒台，賴清德政府已經變成最醜陋的模樣，當初國民黨執政時還沒像民進黨這樣厚顏無恥，賴清德在哪，哪裡就是威權。

「昨天是走讀活動，為什麼要申請？且宣傳車也未衝撞任何人」，黃國昌說，昨天警察為何要粗暴的搶鑰匙，他們也將追究，他們只是要走愛國西路人行道，並不是要走總統府前，為何過去綠色可以走總統府前人行道，為何民進黨愈來愈威權，「這樣不是綠能，你不能嗎?」，為何賴清德現在害怕人民的聲音，想想自己以前在街頭怎麼衝撞，現在卻拿集遊惡法來對付人民，當你用威權想阻斷人民聲音，人民的反彈就會愈大，2024用40%選上總統，到2028年時可能連30%支持都不會有。

他說，2013年10月他在總統府的集會，很多民進黨的參加，他被集遊法辦也不是第一次了，當初為勞基法時他在總統府前，蔡英文一樣是辦他，想要用集遊法打壓人民發聲的權利，請好好複習一下民進黨的歷史，過去民進黨是從街頭起家，幫民眾發聲，抗議國民黨政府，現在卻用拒馬把人民阻隔在外，讓總統聽不見人民聲音，現在的民進黨徹底成為自己過去最討厭的樣子。

黃國昌說，請賴清德總統自己站到第一線，過去的賴清德主張要廢除集遊法，把街頭還給人民，那時的賴清德還存不存在？還是現在的賴清德早就變得面目全非，早就忘了自己的承諾。

黃國昌（前左二)今天到彰化主持彰化縣黨部開幕揭牌儀式，也回應媒體詢問昨天走讀活動的衝突情形。記者林敬家／攝影
黃國昌（前左二)今天到彰化主持彰化縣黨部開幕揭牌儀式，也回應媒體詢問昨天走讀活動的衝突情形。記者林敬家／攝影

拒馬 賴清德 黃國昌 民進黨 人行道 台灣民眾黨

延伸閱讀

黃國昌嗆警「太親近黑道」 中正一分局長陳瑞基：絕對禁得起考驗

民眾黨司改走讀與警爆衝突 數民眾與8員警受傷

影／黃國昌「伸手勒員警脖子」？影像畫面曝光 當事人也發聲了

影／黃國昌召近千名小草拆護欄...8警傷 北市警：違集遊法、報檢察官偵辦

相關新聞

民眾黨走讀活動爆衝突 黃國昌：賴清德害怕人民聲音用惡法抹黑

台灣民眾黨主席黃國昌今天上午到彰化出席彰化縣黨部開幕揭牌儀式，針對昨天舉辦「司法改革，公民走讀」活動，爆發警民衝突，黃國...

黃國昌嗆警「太親近黑道」 中正一分局長陳瑞基：絕對禁得起考驗

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌30日號召群眾聚集捷運中正紀念堂出口參與「司法改革，公民走讀」，期間疑為...

警報檢偵辦黃國昌等人 白批集遊惡法

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌昨號召群眾在捷運中正紀念堂站出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，與維護總...

民眾黨司改走讀與警爆衝突 數民眾與8員警受傷

去年八月卅日清晨七時卅分，民眾黨中央黨部與時任黨主席柯文哲住家遭檢調搜索，柯遭羈押至今。民眾黨昨辦「司法改革．公民走讀」...

影／黃國昌「伸手勒員警脖子」？影像畫面曝光 當事人也發聲了

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌今號召群眾在捷運中正紀念堂出口舉行「司法改革，公民走讀」活動，因不滿警方...

黃國昌拆拒馬8警傷「遭認定違法送檢偵辦」 民眾黨發聲了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押滿1年，現任黨主席黃國昌今發起「司法改革 公民走讀」活動，數度與警方爆發激烈推擠。中正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。