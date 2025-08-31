黃國昌嗆警「太親近黑道」 中正一分局長陳瑞基：絕對禁得起考驗

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌30日號召群眾聚集捷運中正紀念堂出口參與「司法改革，公民走讀」，期間疑為了激起群眾厭惡民進黨情緒，數度對現場指揮官、中正一分局長陳瑞基公開嗆聲，直指他親近黑道、因黑幫關係才高陞。記者詢問陳瑞基，他強調一切職務異動都是經長官核可，絕對禁得起考驗。

黃國昌在活動現場嗆聲，稱陳瑞基能升官都是因為跟英系前國策顧問黃承國相識，嗆「不要因為黃承國提拔你態度就差這麼多，丟臉啊」，暗示警界高層人事與民進黨及地方派系關係密切。

有官警認為，此說法完全沒有道理，怒批黃國昌根本是挑8月1日剛上任的陳瑞基「祭旗」，刻意潑髒水，想讓對方知道自己比他還要熟悉，能掌握整個陳抗話語權。

他說，該場活動，陳瑞基身為指揮官，完全顧及雙方安全、警方執法，就算面對黃國昌挑釁般的話語也沒有受影響，大讚「有風度、識大體」。

另名官警說，過去從沒有一位分局長被這樣指控，他認為論述上應要就事論事，可以質疑執法作為，但不應該做人格毀滅的攻擊，話鋒一轉稱，也許2人真的相識，但也應是掃黑才認識彼此。