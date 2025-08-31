黃國昌嗆警「太親近黑道」 中正一分局長陳瑞基：絕對禁得起考驗
民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌30日號召群眾聚集捷運中正紀念堂出口參與「司法改革，公民走讀」，期間疑為了激起群眾厭惡民進黨情緒，數度對現場指揮官、中正一分局長陳瑞基公開嗆聲，直指他親近黑道、因黑幫關係才高陞。記者詢問陳瑞基，他強調一切職務異動都是經長官核可，絕對禁得起考驗。
黃國昌在活動現場嗆聲，稱陳瑞基能升官都是因為跟英系前國策顧問黃承國相識，嗆「不要因為黃承國提拔你態度就差這麼多，丟臉啊」，暗示警界高層人事與民進黨及地方派系關係密切。
有官警認為，此說法完全沒有道理，怒批黃國昌根本是挑8月1日剛上任的陳瑞基「祭旗」，刻意潑髒水，想讓對方知道自己比他還要熟悉，能掌握整個陳抗話語權。
他說，該場活動，陳瑞基身為指揮官，完全顧及雙方安全、警方執法，就算面對黃國昌挑釁般的話語也沒有受影響，大讚「有風度、識大體」。
另名官警說，過去從沒有一位分局長被這樣指控，他認為論述上應要就事論事，可以質疑執法作為，但不應該做人格毀滅的攻擊，話鋒一轉稱，也許2人真的相識，但也應是掃黑才認識彼此。
陳瑞基是警大刑事系63期畢業，事後陸續取得刑事警察研究所碩士、犯罪防治研究所博士學位，過去擔任中正一分局偵查隊副隊長、台北市刑大副隊長、刑事局預防科科長、刑事局偵查第四大隊大隊長、文山二、北投、士林分局長，具備完整的刑事偵查與行政歷練。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言