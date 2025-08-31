聽新聞
警報檢偵辦黃國昌等人 白批集遊惡法
民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌昨號召群眾在捷運中正紀念堂站出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，與維護總統官邸的警方對峙近六小時，期間爆發兩波大規模衝突，八名員警受傷，一名女警一度意識不清送醫。台北市警中正一分局表示，將報請台北地檢署偵辦黃等人違反集會遊行法。
中正一分局指出，考量高溫導致多人不適，確認第二層鐵馬護欄架設完畢後，中午十二點半開始撤除第一層護欄，以利救護、避免流血衝突；警方共舉七次牌，黃鼓動群眾突破管制、推擠員警進而攀越鐵馬護欄，違反集會遊行法，蒐證後報請檢方偵辦。
民眾黨發言人張彤表示，民眾黨先前原已申請好路權、更完成繳費，卻突然被警方逕自告知「借好的路權取消」，在未向該黨確認任何資訊情況下，以有罪推定的作法，直接沒收人民權利。
張彤說，「今日民眾黨並未舉辦集會遊行，本黨舉辦『走讀』活動本就不受集遊惡法規範」，且警方事後承認今日群眾遭警方拒馬圈圍阻擋的地點，並非禁制區，賴政府卻布下重重拒馬，剝奪人民自由通行之權利，「請問現在的台灣，人民連走人行道都要先申請嗎？」
民進黨發言人吳崢表示，民眾黨昨天發起的「司法改革公民走讀」活動，爆發民眾與員警發生衝突，甚至造成員警受傷，暴露出民眾黨對秩序與法治的嚴重蔑視。
