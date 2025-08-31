民眾黨司改走讀與警爆衝突 數民眾與8員警受傷

去年八月卅日清晨七時卅分，民眾黨中央黨部與時任黨主席柯文哲住家遭檢調搜索，柯遭羈押至今。民眾黨昨辦「司法改革．公民走讀」，並發出八三○宣言，訴求「終結政治追殺，找回國家正義」。

走讀活動雖不需申請路權，但警方早已做好準備，在距離總統官邸不到四百公尺處架設鐵馬護欄。面對警方的大陣仗，黨主席黃國昌堅持率眾至官邸向賴清德總統抗議，高喊「萊爾校長出來面對」，與維護總統官邸的警方對峙近六小時，期間爆發兩波大規模衝突，造成數名民眾與八名員警受傷。

走讀活動從昨天上午八時開始。民眾黨並發出八三○宣言，訴求「終結政治追殺 找回國家正義」，並宣示將積極推動「強化偵查不公開，嚴肅追究洩密責任」；「杜絕濫權羈押，有效防止押人取供」；「提升檢察體系獨立性，杜絕政治黑手操縱司法人事影響個案」；「盡速讓陽光照進法庭，提升司法透明度，強化公眾監督」等四項改革措施。

過程中柯文哲妻子陳佩琪一度因身體不適，被帶往樹蔭下休息，黃國昌喊「叫救護車」，陳佩琪說，今天來是要喚醒台灣人的司法正義，且大家都不應該像柯文哲這樣被對待。

抗議民眾跨過中山南路口、走到愛國西路口時，警方現場舉牌並廣播，黃國昌拿出當年核四公投志工行走總統府前的照片，質疑為什麼前總統蔡英文執政時可以走，現在非民進黨的人就不能走。

「還我路權！」「萊爾校長下台！」黃國昌率領民眾黨群眾持續喊口號，並與警方對峙。約上午十一時四十五分時支持者直接把未下釘的鐵馬護欄拔起，更多人趁勢闖入警方管制區。黃國昌帶頭與被稱為民眾黨金釵的新北服務處主任林子宇、陳怡君等人爬上人群，背躺在警方頭上，試圖要衝破防線。

場面數度混亂，黃國昌更開嗆，「嘴巴還說不要推擠，打我們的人很厲害啦，台灣的警察什麼時候這麼厲害，聽黑道的在對付台灣人民。」黃國昌更伸手勾住員警脖子，員警因此露出痛苦表情，還拍拍黃國昌的手，盼黃放開他。

活動最終在總統府公共事務室副主任李淑惠出面接受陳情後，於下午一時卅分陸續解散。陳佩琪上前表達三點訴求表示，「我不是要賴總統給我們司法優待跟特赦，只是要請求，我的先生也是個在野黨主席，請對他做一個公平的審判。」

黃國昌說，這次六個小時，下次就是十二個小時了，請大家回去把身體練好，「下次我們一定要離威權現址更近，把柯文哲救出來」。